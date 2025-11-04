¿Quién es ‘El Chapo Isidro’, uno de los más buscados en Sinaloa?

Un enfrentamiento armado ocurrido en Sinaloa, dejó al menos 13 personas muertas y cuatro detenidas, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, informó que elementos del Gabinete de Seguridad fueron atacados por un grupo armado, lo que desató la violenta balacera.

Versiones extraoficiales apuntan a que entre los detenidos podría encontrarse Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, uno de los capos más buscados en México y Estados Unidos. No obstante, las autoridades no han confirmado su captura oficialmente, por lo que la identidad de los implicados sigue bajo investigación.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’?

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, nació en Guasave, Sinaloa, en 1982. Desde joven incursionó en el crimen organizado bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, posteriormente reportan que se unió al grupo de los hermanos Beltrán Leyva.

Tiempo después, Meza Flores habría encabezado la facción conocida como “Los Mazatlecos”, que ha sostenido enfrentamientos directos con el Cártel de Sinaloa.

A diferencia de otros capos, “El Chapo Isidro” ha optado por un perfil discreto que le ha permitido de acuerdo con diversos reportes mantener control en zonas como Guasave además de evadir durante más de una década las operaciones de captura.

En febrero de 2025, fue incluido en la lista de los Fugitivos Más Buscados del FBI, siendo considerado un objetivo de máxima prioridad por su influencia en la frontera norte.

The #FBI has named Fausto Isidro Meza-Flores to its Ten Most Wanted Fugitives List. He is allegedly involved with the possession, distribution, and importation of large quantities of heroin, methamphetamine, cocaine, fentanyl, and marijuana into the US: https://t.co/rUTvAmlM8H pic.twitter.com/Y5nFLjgiQf — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) February 4, 2025

