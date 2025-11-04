Se acepta colaboración, no intervención de EU: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, refirió que la colaboración que se aceptaría de parte de Estados Unidos (EU) a raíz del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, debe estar sujeta al marco de colaboración que existe entre ambas naciones, mas no a una intervención.

“No. México es un país libre y soberano. Como dijo Omar (García Harfuch) ayer: ‘Aceptamos la ayuda en información, en inteligencia’, pero la intervención, no”, aclaró.

El Gobierno de EU ofreció robustecer la cooperación en cuanto a seguridad con nuestro país, luego del crimen perpetrado contra el edil michoacano.

“EU está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera”, escribió en redes sociales el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau.

Consultada al respecto, la mandataria federal especificó que para esta cooperación hay normas, en el Entendimiento que se concretó con la pasada visita del secretario de Estado de aquel país, Marco Rubio, la cual apunta al intercambio de información.

“Ellos, y está establecido en el documento de Entendimiento que tenemos… el último, es información esencialmente de inteligencia que ellos pudieran tener de algún grupo delictivo y que es parte de las investigaciones que se hacen aquí”, señaló.

Sobre la información que podría recibir su Gobierno, aclaró: “Y a partir de ahí, si se considera de acuerdo con la información, se trabaja en el marco de la ley. Si hay una intervención telefónica, siempre es a petición y orden de un juez. Y después, las que pudieran derivarse de ello”.

Respecto del ofrecimiento del funcionario estadounidense, el domingo pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también aseguró que es bienvenida la información que permita esclarecer el caso.

“Por supuesto, cualquier tipo de información, no sólo de Estados… bienvenidos, de cualquier institución de seguridad siempre va a ser bienvenida y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones mexicanas o extranjeras, por supuesto”, declaró el funcionario federal.

