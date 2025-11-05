Gilberto Bátiz asume presidencia del TEPJF y anuncia 5 ejes para fortalecer la justicia electoral

Nuevo presidente del TEPJF, Gilberto de Guzmán Bátiz, define cinco ejes para una justicia cercana y colegiada

En una sesión solemne celebrada el 5 de noviembre de 2025, el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García asumió la presidencia de la Sala Superior del TEPJF para el periodo del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2027.

Su nombramiento representa un hito; es el primer presidente de la Sala Superior del TEPJF que accede al cargo tras haber sido elegido por votación popular como magistrado.

Bátiz García obtuvo la magistratura mediante la elección del 1 de junio de 2025, en la que consiguió 4 465 312 votos, dentro del primer proceso de elección judicial en México.

Su trayectoria incluye labores como magistrado electoral en el Estado de Chiapas (2019‑2025) y cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como formación en Derecho Constitucional.

Los cinco ejes de su gestión

Al rendir protesta, Bátiz García presentó cinco líneas de acción que orientarán su administración en el TEPJF:

Colegialidad funcional : Promover que el tribunal trabaje de forma coordinada y colegiada, evitando divisiones que, en su opinión, “no sirven a México”.

Tribunal cercano a la ciudadanía : Afirmó que la justicia electoral no debe quedar “encerrada en muros o dentro de los expedientes”, sino recorrer el territorio y “escuchar de viva voz a los ciudadanos”.

Decisiones que fortalezcan la estabilidad y la gobernabilidad : Enfatizó que el tribunal debe emitir resoluciones que contribuyan a la gobernabilidad en un país con retos internos y externos complejos.

Aterrizaje administrativo, ordenado y racional : Se comprometió a revisar el aparato administrativo del tribunal, con ajustes presupuestales que fortalezcan la racionalidad del gasto, “sin comprometer la independencia de las instituciones”.

Justicia con rostro humano, sensible a la diversidad y comprometida con un federalismo vivo: Propuso una justicia electoral que reconozca la diversidad social, cultural y territorial del país, así como un federalismo activo.

La llegada de Bátiz García tiene especial relevancia porque podría marcar un cambio de paradigma en la legitimidad institucional del TEPJF, al contar con un presidente elegido popularmente. Esto podría fortalecer la percepción de independencia y autoridad del órgano jurisdiccional.

No obstante, especialistas advierten que su gestión enfrentará desafíos significativos:

Reconstruir la credibilidad del tribunal ante la ciudadanía, luego de cuestionamientos por presunta politización y alineamientos internos.

Construir consensos en una Sala que integra magistrados electos y magistrados designados por otros mecanismos, lo que genera dinámicas diversas.

Equilibrar su compromiso con la cercanía ciudadana y la gobernabilidad institucional, sin sacrificar el rigor técnico y la imparcialidad de las decisiones.

Implementar los ajustes administrativos prometidos dentro de un contexto de posible restricción presupuestal, sin debilitar la independencia del tribunal.

La presidencia de Gilberto de Guzmán Bátiz García abre una nueva etapa en la historia del TEPJF, marcada por un mandato ciudadano explícito y una agenda pública que pretende acercar la justicia electoral al pueblo.

El cumplimiento de sus cinco ejes será observado de cerca, dado el papel clave que jugará el tribunal en el próximo ciclo electoral y en la consolidación del sistema democrático mexicano.

En su oportunidad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz calificó como un momento “sin duda histórico” la toma de posesión del magistrado Gilberto Batiz al frente del TEPJF, producto de la reforma judicial de 2024 que permitió, por primera vez, que la ciudadanía eligiera directamente a los magistrados electorales en los comicios de junio pasado.

Aguilar subrayó que la reforma judicial ha cambiado radicalmente la lógica de actuación del órgano jurisdiccional electoral. “No son ya producto de acuerdos entre partidos o impuestos por élites políticas o económicas, se deben ahora a la ciudadanía que votó por ellos”, afirmó.

Mientras que el magistrado electoral Felipe Fuentes, como decano de la institución, destacó que el respaldo ciudadano al Bátiz García fortalece la legitimidad del tribunal y marca el inicio de una etapa que combina renovación democrática y continuidad institucional.

Asimismo, destacó que una nueva y profunda reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum está prevista para inicios de 2026 y buscará “transformar los cimientos” del sistema electoral mexicano y de los medios de impugnación.

En ese sentido, advirtió que esa reforma representa uno de los retos más importantes que enfrentará el tribunal en el ámbito nacional, junto con la tutela de la elección de 2027.

