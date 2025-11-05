Kenia López Rabadán condena violencia a la Presidenta y a todas las mujeres

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, condenó los hechos ocurridos a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la agresión que sufrió por parte de un sujeto mientras caminaba por el centro histórico.

“Ninguna mujer debe ser violentada. Lo ocurrido revela la crisis de seguridad que lamentablemente se vive: feminicidios, homicidios, desaparecidos, agresiones cómo esta y atentados como el de Carlos Manzo no deben normalizarse”, dijo vía redes sociales.

Y reiteró su llamado “a la unidad nacional, para construir la PAZ que todos anhelamos”.

El martes desde el pleno de la Cámara de Diputados la presidenta de la mesa directiva condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y dijo que ello “nos obliga como país a hacer una pausa para escuchar, reflexionar y reforzar nuestro compromiso con la seguridad y la paz.”

Agregó: “México necesita hacer una pausa. Un momento para escuchar, reflexionar y reforzar nuestro compromiso con la seguridad y la paz.”

Y dijo que México merece una política de seguridad integral y sostenida, basada en la cooperación, el análisis y el compromiso compartido, sostuvo, y afirmó que los responsables deben de reconocer el problema, trabajar con responsabilidad y seriedad poniendo a las familias de México por delante.

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue ultimado el fin de semana pasado. ı Foto: Cuartoscuro

LMCT