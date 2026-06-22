PAN advierte riesgos económicos para México si fracasa la revisión del T-MEC

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) alertaron sobre las consecuencias económicas que tendría para México una eventual falta de acuerdos en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el comercio regional y la atracción de inversiones podrían verse severamente afectados.

La diputada federal Paulina Rubio hizo un llamado para que el proceso de revisión del acuerdo comercial concluya de manera favorable para las tres naciones integrantes, al señalar que Norteamérica enfrenta un entorno económico global complejo y requiere fortalecer su integración frente a otras potencias económicas.

“La renegociación del T-MEC debe ser estable y quedarse en buenos términos, frente a economías como China, donde nuestros países tienen la posibilidad de avanzar, crecer y darle a sus habitantes un modelo económico viable”, sostuvo.

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ı Foto: Especial

La legisladora panista afirmó que la permanencia del acuerdo resulta fundamental para la competitividad de la región y advirtió que la ausencia de un tratado comercial afectaría a más del 85 por ciento de los productos que actualmente se intercambian entre México y Estados Unidos.

Rubio también señaló que las clases medias mexicanas y las comunidades de connacionales que residen en territorio estadounidense serían algunas de las más afectadas por un deterioro en la relación comercial bilateral.

“Hoy tenemos una relación complicada porque el gobierno de Morena ha decidido poner primero a sus narcos políticos”, declaró.

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ı Foto: Especial

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LMCT