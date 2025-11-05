México pide a EU abrir sin sorpresas puerta a ganado

LUIS DONALDO Colosio y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, ayer en conferencia de prensa.

En espera de que Estados Unidos (EU) reanude pronto la importación de ganado mexicano, tras un cierre comercial extendido por casi un año, México ha pedido a aquel país no salir “con sorpresas”.

Tras la reunión sostenida el lunes con la secretaria del Departamento de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, señaló que uno de los planteamientos hechos por el Gobierno mexicano es que la reapertura se dé con base en especificaciones técnicas.

EL DATO: EL GOBIERNO de México señaló como prioritaria la reapertura de la frontera a la exportación de ganado y refrendó su apoyo al comercio agropecuario y sanidad animal.

“Quedaron de analizar todos los detalles de la parte técnica, que ya se han venido analizando. Y tener la certeza… ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Que no haya una sorpresa, una subjetividad. Que se abre la frontera, como pasó hace poco, y a los tres días la cerraron porque se encontró un animal contaminado en Veracruz. Entonces, lo que nosotros decimos es que haya una serie de indicadores técnicos para decir: ‘Se cierra o no a partir de estos indicadores técnicos claros’”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Gobierno presenta plataforma de educación en línea Buscan democratizar el aprendizaje y educación

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en reunión con Brooke Rollings ı Foto: Especial

En este contexto, la mandataria aclaró:

“Todavía no hay fecha, pero ella se fue con el convencimiento, lo dijo así, de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar que el gusano barrenador pueda llegar a nuestra frontera norte y que se están haciendo muchísimas cosas, con mucho profesionalismo, inspección. Entonces, ella se fue con ese entendimiento”, reiteró.

30 Horas puede pasar el ganado en verificación con cargo a los ganaderos

También compartió que Rollins reconoció que esta situación ha afectado a EU, donde se ha encarecido la carne.

“Ella está consciente —así lo expresó también— de que el que no esté abierta la frontera para la exportación de ganado también les afecta a ellos, incluso en el precio de la carne, que ha subido. Y coincidimos en que lo que no queremos es que haya una infección, que llegue una propagación de este gusano hacia el norte de nuestro país. Pero se fue muy convencida de que estamos trabajando adecuadamente para ambos países”, puntualizó.

Al respecto, líderes ganaderos y legisladores alzaron la voz desde el Senado para exigir una respuesta contundente del Gobierno federal ante la crisis provocada por el gusano barrenador, plaga que está golpeando severamente a miles de productores en el sureste mexicano y amenaza con extenderse a todo el país.

En conferencia, encabezada por el senador emecista Luis Donaldo Colosio, representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) alertaron sobre la magnitud del problema.

SE FUE MUY convencida (Brooke Rollins) de que estamos trabajando adecuadamente para ambos países CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



“Pedimos vigilancia en áreas naturales protegidas, pedimos protocolos claros cuando se detectan casos en fauna, pedimos coordinación entre los estados y los municipios y la federación y, sobre todo, transparencia en esta información”, dijo.

Asimismo, Colosio Riojas exigió que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), fortalezca la estrategia nacional con metas claras, producción de mosca estéril, vigilancia epidemiológica robusta y controles efectivos en ambas fronteras del país.