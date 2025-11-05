“No va a ocurrir” envío de tropas estadounidenses





El ingreso de tropas estadounidenses a territorio mexicano, que presuntamente alista Estados Unidos, “no va a ocurrir”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la cadena estadounidense NBC News, el gobierno de Trump planea enviar agentes de inteligencia a nuestro país, con el objetivo de que combatan a miembros del crimen organizado.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria descartó que esto suceda, pues, además, recordó que ambos países suscribieron un entendimiento en materia de seguridad que fue trabajado durante muchos meses y que se concretó con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio.

El Dato: EU atacó ayer una embarcación en el océano Pacífico, evento que dejó dos muertos, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado… Eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso”, enfatizó.

Además, hizo hincapié en que el acuerdo es el de colaborar con respeto a la soberanía. “Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento que tiene principios muy claros y están al principio de este documento de entendimiento de respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados”, dijo.

De acuerdo con la cadena estadounidense, las tropas estadounidenses ya realizan operaciones vía terrestre en México, aunque aún no se han tomado planes definitivos sobre el alcance al que se busca llegar con esta operación.

El reporte se da en medio de otros operativos que el gobierno de Trump inició, por ejemplo, con ataques a embarcaciones que navegaban en aguas internacionales y contra las cuales se lanzaron explosivos que han acabado con la vida de más de 60 tripulantes, presuntamente vinculados al trasiego de drogas vía marítima.