Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, responsable y con rumbo, afirma Ulises Mejía Haro.

En el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el diputado federal Ulises Mejía Haro destacó que México contará con un presupuesto que combina estabilidad económica, responsabilidad fiscal y justicia social. Afirmó que se trata de un instrumento diseñado para fortalecer los derechos del pueblo y dar continuidad al proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Explicó que el gasto federal supera los 10 billones de pesos y se ejerce bajo principios de honestidad, austeridad y resultados. “No se trata de administrar privilegios, sino de administrar justicia. Cada peso está destinado a beneficio del pueblo”, señaló.

Subrayó que el presupuesto fortalece los programas sociales que hoy son derechos constitucionales: pensiones para personas adultas mayores, apoyos a personas con discapacidad, Mujeres Bienestar, Sembrando Vida, Salud Casa por Casa y Jóvenes Construyendo el Futuro. Tan solo el Ramo 20 Bienestar alcanza 674 mil millones de pesos, lo que permitirá atender a los sectores más necesitados.

En educación, reiteró que no es un privilegio, sino un derecho. El Ramo 11 contará con más de 513 mil millones de pesos, se incrementan becas escolares, infraestructura educativa y recursos para universidades públicas. La Beca Rita Cetina crecerá 58% y La Escuela es Nuestra tendrá 26 mil millones de pesos para rehabilitación de planteles.

El legislador enfatizó que más de 2.8 billones de pesos serán transferidos a estados y municipios mediante participaciones, aportaciones y convenios. Y en materia energética, se destinan más de 1.57 billones de pesos para fortalecer a Pemex y CFE, impulsar energías limpias y garantizar seguridad energética nacional.

Sobre salud, reconoció la relevancia del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), recurso que permitirá fortalecer los sistemas locales de atención médica, mejorar hospitales públicos y garantizar abasto de medicamentos.

En cuanto al impacto para Zacatecas, informó que el estado tendrá inversiones históricas. Entre ellas destaca la construcción del Hospital General Regional del IMSS con 216 camas en Guadalupe, con más de 1,111 millones de pesos, además del nuevo Centro de Investigación en Biomedicina Molecular. Agregó que en el Paquete Económico se contemplan 2 mil millones de pesos para avanzar con la presa Milpillas y el sistema de conducción de agua hacia Zacatecas y Fresnillo.

A través del Ramo 33, se asignarán 15 mil 985 millones de pesos a la entidad. De este monto, más de 1,710 millones se destinarán al Fondo de Infraestructura Social (FAIS) y más de 1,730 millones al FORTAMUN para seguridad, agua, alumbrado y servicios públicos en los municipios. En educación, Zacatecas recibirá más de 10 mil millones del Fondo de Nómina Educativa (FONE) para garantizar salarios docentes y continuidad de becas. En el campo, se refuerzan los recursos para sanidad agroalimentaria y se mantienen Sembrando Vida y Producción para el Bienestar.

“Respaldamos este presupuesto porque se traduce en agua, hospitales, escuelas, apoyo al campo y desarrollo para Zacatecas. Lo acompañamos con responsabilidad para que cada peso llegue en beneficio de la gente”, concluyó Ulises Mejía Haro.

JVR