... Y atribuyen 4,400 delitos a menores reclutados por el crimen en la entidad

Victoria no puede decir que lleve la misma vida que una maestra promedio de primaria en México. Ha sido removida en varias ocasiones en planteles de Zitácuaro, debido a que ha animado a varios de sus alumnos a dejar Michoacán, pues no quiere que sus niños caigan en las redes criminales del narcotráfico, ya que es cada vez más común que los más jóvenes ingresen a las filas de la delincuencia.

El caso más reciente documentado es el de un joven abatido, de entre 17 y 19 años, quien, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, está vinculado con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El Dato: Según Redim más de 460 mil niños fueron reclutados en la última década y utilizados por grupos criminales, y fueron obligados a participar en actividades fuera de la ley.

De acuerdo con el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por agrupaciones delictivas en Michoacán (2010-2023)”, que publicó en octubre de 2025 la Red por los Derechos de la Infancia en México, sólo en un año (2023) se registraron cuatro mil 449 delitos de menores relacionados con la delincuencia organizada en la entidad.

Los delitos referidos por el informe involucran homicidios, feminicidios, posesión de armas, extorsión, secuestro, terrorismo, tortura y tráfico de drogas, entre otros.

Si bien los datos estadísticos más actualizados corresponden a 2023, la tendencia, en los últimos cinco años del registro refleja una incidencia casi estática en el número de delitos imputados. En 2019 se reportaron tres mil 994; cuatro mil 182 en 2020; cuatro mil 367 en 2021; cuatro mil 370 en 2022 y cuatro mil 449 en 2023.

Juan Martín Pérez García, coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, consideró en entrevista con La Razón que existe un hueco en la legislación mexicana, que ha favorecido el reclutamiento de los jóvenes por parte de los grupos delincuenciales.

Pérez comentó que en 2011 ocurrieron las primeras recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en las que se llamó a revisar la estrategia de seguridad en México por el impacto negativo en la infancia. En ese entonces, dijo, se pidió tipificar el reclutamiento forzado como un delito para que a su vez se permita crear programas de rescate o desvinculación de los niños a estos grupos.

“Desde Calderón, Peña, López Obrador... se han negado a tipificarlo y han ocurrido más de 50 iniciativas en el Legislativo y no se han aprobado por falta de voluntad política”, señaló.

Advirtió que la experiencia internacional muestra que la mejor forma de evitar la vinculación de las personas menores de edad con hechos delictivos está en garantizar sus derechos básicos, educación, salud, juego, su derecho a vivir en familia, a tener una vida libre de violencia y desde esa generalidad hay acciones cotidianas que se pueden hacer desde los territorios.

“En tanto no logremos regresar a las personas adolescentes a la escuela, en tanto no logremos construir una política pública con presupuesto y sobre todo, que involucremos a personas jóvenes en las acciones de participación ciudadana, va a ser difícil contar con ellos y con ellas. Nuestro desafío adulto es comprender que son parte de este país. Necesitamos escuchar sus voces y sus problemáticas para junto con ellos resolverlas”, expresó.

Oliva Ramírez Munguía, residente de Zitácuaro y originaria de Paracho, Michoacán, la tierra de las guitarras, recordó en entrevista cuando ella podía andar a pie, caminar en la plaza y regresar tarde de las fiestas. Hoy, dice, “Michoacán parece un lugar de guerra en varias poblaciones, no respetan a mayores, no respetan el lugar y tampoco respetan a nuestros niños”.

Oliva relató a este diario que el Cártel de Acahuato y La Nueva Familia Michoacana dominan en zonas como Zinapécuaro, Uruapan, Zamora y Apatzingán, donde “han capturado en sus filas no sólo a hombres mayores, sino a mujeres y niños”.

En el caso de mujeres, dijo, “son aquellas que el marido se les va a Estados Unidos y ellas no saben cómo mantener a los niños y, en el caso de niños, son muchos que han quedado huérfanos.

“Mi sobrino, desde pandemia, empezó a pasarla mal cuando perdió a sus padres desde muy chiquillo. (Ahora tiene 13 años) y aunque muchos de la familia hablamos con él, se fue a juntar con estos grupos”, contó.

La mujer, que se dedica a la venta de comida, dijo que en lo que va de 2025, en la localidad donde habita en Zitácuaro, mucha gente ha cerrado sus negocios, “con el temor de que estos delincuentes les echen el ojo a sus hijos y los recluten, porque hay casos donde los niños no quieren ir y los señores estos dicen: ‘No te estoy preguntando, te estoy diciendo que te vas a trabajar con nosotros’; claro, con otras palabras”.

Con mucha tristeza, Oliva, de 48 años, narró que se llega a encontrar a su sobrino y ya ni la mirada le dirige, ella desconoce si por pena, por miedo o simplemente “porque ya es otro”.

“Me acuerdo de que mi papá le ponía la canción de ‘Juan colorado’, ese tema muy querido por nosotros, ahí andaba el muchachito muy feliz. Ahora la gente nos dice que lo ve como ido. Es triste que no sólo nos robaron la tranquilidad, sino a nuestros niños”, expresó.