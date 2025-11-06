Destaca gobernador Rubén Rocha coordinación entre corporaciones de seguridad de los 3 niveles en operativos

Cumpliendo su compromiso de fortalecer la estrategia de paz y seguridad en Sinaloa y a las corporaciones policiacas, el gobernador Rubén Rocha Moya, entregó al secretario de Seguridad Pública Óscar Rentería Schazarino y a los directores de las policías municipales de los 20 Ayuntamientos del estado, 73 patrullas y 7 moto patrullas, con la finalidad de dotar de mejores herramientas de trabajo a las y los elementos.

El gobernador Rocha indicó que, estas nuevas unidades son una herramienta más que complementan la vigilancia en las calles y espacios públicos de cada rincón del estado, brindando tranquilidad a la población, por ello, instó a las y los policías a hacer buen uso de ellas.

Asimismo, indicó que las y los integrantes de la mesa de seguridad y coordinadores de los diferentes operativos permanentes y especiales están dando una muestra al país mismo, de cómo se pueden coordinar las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para pacificar y atender con eficiencia las necesidades de seguridad de la población.

“Hay que estar trabajando para el bien de nuestra población, háganlo en coordinación con la policía estatal, el Ejército, la Guardia Nacional, con la policía de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Marina. Es importante que el operativo nuestro funcione de manera coordinada. Lo más importante y destacado por la presidenta Sheinbaum es la coordinación”, afirmó el Gobernador Rocha.

A propósito de la petición de inversión en materia de seguridad el Ejecutivo estatal dijo “Ni un solo municipio estamos dejando sin entregarles una nueva patrulla”, por ello, en aras de fortalecer a las policías estatales y municipales, hoy se entregarán 80 patrullas, de igual manera mencionó que, anteriormente se habían proporcionado 100 patrullas por parte de la federación, mientras que la Fiscalía estatal está licitando la adquisición de 15 unidades para reforzar las tareas de investigación.

Y en cuanto a elementos, precisó que, el día de mañana se estarán graduando de la UNIPOL 30 ministerios públicos, 29 policías de investigación y 10 peritos, que se sumarán a las corporaciones de seguridad estatales y municipales. “Vamos a fortalecer el área de procuración, pero vamos a seguir hablando del tema de investigación e inteligencia en la parte preventiva”, puntualizó el gobernador.

Cabe precisar que, estas 73 unidades y 7 moto patrullas, representan una inversión de 85.6 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y Fondo Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) 2025, y se distribuirán 29 patrullas y 6 moto patrullas a la secretaría de Seguridad Pública y 43 patrullas y 1 moto patrulla a las policías municipales, además de una unidad para la Universidad del Policía.

Por su parte, la policía operativa Oyuki Vázquez Amador, a nombre de todos los afirmó que, la entrega de estas patrullas es muestra del compromiso del Gobernador Rocha con la seguridad pública, pues son herramientas fundamentales para fortalecer la capacidad operativa y mejorar los tiempos de respuesta, así como, ampliar la presencia policial en territorio y sobre todo proteger con mayor eficacia la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa. “Con su apoyo, fortalecemos no solamente nuestra corporación, sino también la esperanza de un Sinaloa más seguro, más justo y más en paz”, enfatizó.

Acompañaron al Gobernador Rocha, Santos Gerardo Soto, comandante de la Novena Zona Militar, Julices Julián González, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria General de Gobierno; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública; Víctor Luis Soto, Fiscal estatal de la Fiscalía General de la República; Efrén Ortega Espinoza, de la Cuarta Región Naval; Claudia Zulema Sánchez, Fiscal General del Estado, así como cadetes de la Universidad del Policía y elementos de las distintas corporaciones de seguridad.

