Marina decomisa en costas de Michoacán 2.5 toneladas de cocaína: Omar García Harfuch

La Secretaría de Marina en una operación en las costas de Michoacán aseguró alrededor de 2.5 toneladas de cocaína, informó este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno federal, Omar García Harfuch.
Con este resultado, precisó el mando federal a través de sus redes sociales, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar
“Evitando que millones de dosis lleguen a los jóvenes”, publicó Omar García Harfuch.
