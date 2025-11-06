Suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga

Marina decomisa en costas de Michoacán 2.5 toneladas de cocaína: Omar García Harfuch

Semar, en una operación en las costas de Michoacán, aseguró alrededor de 2.5 toneladas de cocaína, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal

Droga incautada por la Marina.
Droga incautada por la Marina. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La Secretaría de Marina en una operación en las costas de Michoacán aseguró alrededor de 2.5 toneladas de cocaína, informó este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno federal, Omar García Harfuch.

Con este resultado, precisó el mando federal a través de sus redes sociales, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar

“Evitando que millones de dosis lleguen a los jóvenes”, publicó Omar García Harfuch.

TE RECOMENDAMOS:
Agricultores de Guanajuato bloquearon con tractores la carretera León-Aguascalientes la semana pasada.
Acuerdo fue firmado por la mayor parte de los agricultores

‘Ya no puede haber mayor apoyo por el momento’, dice Sheinbaum a agricultores

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Tris de hoy 6 de noviembre del 2025.
Sorteos

Resultados del Tris de hoy 6 de noviembre del 2025. Ve aquí los números ganadores