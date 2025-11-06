México rechaza declaración de persona non grata contra Claudia Sheinbaum en Perú.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la declaración de persona non grata por parte de Perú contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está motivada por planteamientos falsos, por lo que rechazó la acción.

Además, reiteró que México no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú y reiteró que la concesión de asilo político a la exprimera ministra del país andino, Betssy Chávez Chino, se decidió en estricto apego al derecho internacional.

“La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el asilo político es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado”, señaló la SRE en un pronunciamiento realizado en la red social X.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 2928 del 6 de noviembre del 2025

El Gobierno de México rechaza la declaración de persona non grata contra la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por el Congreso de Perú en esta fecha, al estar motivada por planteamientos falsos.



México no ha intervenido en modo… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 6, 2025

Más temprano, el Pleno del Congreso de Perú aprobó con una votación de 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, una moción de orden que declara persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los argumentos que sustentaron la moción se encontraba que las manifestaciones realizadas por Claudia Sheinbaum sobre Pedro Castillo constituyen una “inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú” y un agravio al sistema democrático nacional.

“En los últimos años, primero con el expresidente y, desde hace un año, con la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos sido testigos de declaraciones y actitudes que traspasan estos límites y constituyen un agravio directo a nuestro país”, expresó el congresista Ernesto Bustamante.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR