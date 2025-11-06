‘Ya no puede haber mayor apoyo por el momento’, dice Sheinbaum a agricultores

Ante los bloqueos que productores de maíz sostienen en algunos puntos del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que por ahora no se podrá incrementar el apoyo económico al precio que se les paga el producto.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el acuerdo presentado la semana pasada, para que entre los distintos niveles de gobierno paguen 950 pesos por tonelada de maíz, fue firmado por la mayor parte de los agricultores, por lo que refirió que la inconformidad que se mantiene es menor.

Tras reiterar su sospecha respecto a que quienes mantienen las protestas se conducen por otros intereses más que los de defender el precio de su producto, Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que por ahora no hay posibilidad de crecer el respaldo financiero.

“La gran mayoría ya firmó con la Secretaria de Agricultura y están por abrirse las ventanillas para poder eh tener acceso a este recurso que sería el próximo año”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

-“Es decir, ya no puede haber mayor este apoyo por el momento para todos aquellos que siguen exigiendo”, se le planteó.

-“No, es el apoyo que hemos establecido y es un esfuerzo muy importante que estamos haciendo para poder apoyar a los productores”, respondió Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el plan es conseguir un apoyo a largo plazo para enfrentar la disminución que se ha tenido en el precio del maíz, para lo cual incluso se contempla recurrir a una ley.

“Queremos que esto se lleve a un acuerdo de más largo plazo, que no sólo sea ahora porque hubo esta protesta o porque, aunque no se proteste, de todas maneras es una demanda legítima porque el precio está bajo, sino que logremos generar una condición para que haya este apoyo de manera permanente y estamos trabajando ya incluso se puede llevar a nivel de ley, pero por lo menos en un acuerdo que se sostenga en el largo plazo”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

