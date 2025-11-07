Cierran filas con Libia tras recibir amenazas

La secretaria de las Mujeres del Gobierno federal, Citlalli Hernández, así como dirigentes, mandatarios y diversas figuras del PAN, expresaron su respaldo a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, después de ser blanco de violencia verbal por parte del sacerdote Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como El Padre Pistolas, quien durante una celebración religiosa, el pasado 2 de noviembre, profirió insultos y amenazas físicas en su contra.

El religioso, originario de Tarimoro, pero con ministerio en Chucándiro, Michoacán, arremetió contra la mandataria durante la homilía debido al proyecto del acueducto Acámbaro, una obra diseñada para suministrar agua a los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León.

El Dato: La mandataria estatal expresó que, de ser necesario, se impulsarán reformas legislativas para fortalecer el marco jurídico contra los agresores de mujeres.

Gallegos Lara aseguró que “le va a partir la m…” a la mandataria si continúa la obra, que ha provocado rechazo entre agricultores del sur de la entidad, quienes expresan preocupación por posibles daños a sus sistemas de riego.

A pesar de la gravedad de las amenazas, García Muñoz Ledo anunció que no interpondrá acciones legales contra el sacerdote católico.

“Lo condeno públicamente porque ninguna mujer con cargo o sin cargo, debemos de ser víctimas de ningún tipo de señalamiento de esta naturaleza. Toda violencia contra las mujeres, contra cualquiera de nosotras, es condenable, es lamentable y no podemos dejarla pasar. Yo no tengo pensado presentar ninguna denuncia. No tiene ni siquiera sentido que denunciemos una situación así”, manifestó la gobernadora en entrevista.

El incidente generó pronunciamientos de rechazo unánime. La secretaria de las Mujeres del Gobierno federal, Citlalli Hernández, se solidarizó con la mandataria y rechazó cualquier tipo de amenazas contra una mujer.

“Ninguna mujer debe ser amenazada, ni física, ni verbalmente; como sociedad debemos condenar todo tipo de violencia. Si queremos provocar un verdadero cambio cultural, la conversación y la discusión pública debe darse sin machismo, sin racismo y sin clasismo. Mi solidaridad con la gobernadora @LibiaDennise”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó su rechazo frontal a las amenazas y advirtió que “esta conducta debe ser sancionada por las autoridades competentes. Nada justifica el odio ni las agresiones hacia una mujer que sirve a su estado con entrega”.

Los Gobernadores del PAN (Goan), al que pertenece García Muñoz Ledo, emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron las declaraciones del sacerdote como inaceptables y exigieron sanciones.

“Las amenazas del pseudo sacerdote Alfredo Gallegos Lara contra nuestra amiga y compañera @LibiaDennise son inaceptables. En @AccionNacional tenemos un absoluto respeto por la integridad y los derechos de todas las mujeres. Cualquier acto de violencia hacia ellas debe ser condenado y sancionado. Su lenguaje soez y la violencia que ejerce contra una mujer merecen el repudio del país”, señalaron en redes sociales.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió una investigación exhaustiva y posibles sanciones contra el religioso, al señalar que en el país la violencia contra las mujeres resulta intolerable y que “toda expresión de violencia política sea tratada como lo que es: un delito”.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, también se sumó a las manifestaciones de solidaridad con la mandataria guanajuatense y con todas las mujeres que enfrentan violencia: “La violencia verbal y el desprecio hacia las mujeres no pueden tolerarse en una sociedad que aspira a la igualdad y al respeto”.