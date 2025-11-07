Detienen al exrector de la UAEM, Alejandro ‘N’, por caso de La Estafa Maestra

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron este viernes al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida desde 2018 por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra.

De acuerdo con algunos reportes, la detención se realizó en el municipio de Cuautla, Morelos, y fue registrada en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Vera Jiménez fue trasladado a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para rendir declaración ante un juez de control.

En julio de 2020, el TFJA determinó que Vera Jiménez era administrativamente responsable del manejo irregular de dichos fondos. A raíz de esa resolución, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la FGR continuaron investigaciones por presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

No es la primera vez que el exrector enfrenta señalamientos de corrupción. En 2021, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos también lo investigó junto con su extesorero por la presunta distracción de 450 millones de pesos de subsidios universitarios para garantizar un crédito bancario.

Aunque en ese caso obtuvo un amparo parcial, la orden de aprehensión federal por la Estafa Maestra seguía vigente.

Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado oficial con los cargos exactos ni el número de expediente correspondiente. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que Vera Jiménez será presentado ante un juez federal, quien determinará si se le vincula a proceso.

La Estafa Maestra fue un esquema documentado por la ASF y diversos medios de investigación, mediante el cual dependencias federales firmaron convenios con universidades públicas para desviar recursos a través de empresas fantasma.

En el caso de la UAEM, las operaciones presuntamente irregulares se realizaron bajo el argumento de que la institución tenía capacidad técnica para ejecutar programas sociales, lo cual resultó falso.

Con esta detención, la FGR reabre uno de los capítulos pendientes del caso que involucró a funcionarios de alto nivel y diversas universidades públicas del país.

MSL