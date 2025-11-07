Inspiración en otras latitudes

Y hablando de la popularidad que goza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos comentan que ésta no deja de traspasar nuestras fronteras. Varias personalidades del cine hollywoodense —Jessica Chastain, Viola Davis, Jamie Lee Curtis y Fran Drescher— ya han expresado su admiración por la mandataria. A ellas, nos dicen, se sumó quien será el primer alcalde musulmán de Nueva York, cuya histórica elección, por cierto, no sonó muy bien en la Casa Blanca. Ayer, a propósito del reciente triunfo de Zohran Mamdani, medios rescataron las declaraciones que el político estadounidense de origen ugandés ha hecho sobre Sheinbaum, cuyo gobierno considera un “modelo cercano a la gente y comprometido con las causas sociales”.… “Necesitamos más líderes como Claudia Sheinbaum”, dijo, por ejemplo, en un mitin el hombre que, cabe señalar, también ha recibido un gran espaldarazo de mexicanos y latinos allá.

