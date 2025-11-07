‘Niños sicarios son resultado de los abrazos al crimen’, asegura Manuel Añorve

Manuel Añorve, líder de la bancada priista en el Senado, el pasado 8 de mayo.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber generado condiciones de impunidad que, según él, han permitido el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado.

“Los niños sicarios son resultado de los abrazos al crimen de AMLO; sembraron impunidad y cosechan violencia”, afirmó el legislador.

Añorve hizo estas declaraciones en el contexto del creciente debate sobre el involucramiento de niños y adolescentes en actividades criminales.

Diversos informes de organizaciones civiles y dependencias federales han advertido que los grupos delictivos recurren cada vez más al reclutamiento de menores como “halcones” o sicarios, aprovechando su vulnerabilidad social y la falta de oportunidades educativas y laborales.

De acuerdo con un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), más de 30 000 menores de edad han sido reclutados por organizaciones criminales en los últimos años. La propia administración federal ha reconocido el problema.

Anteriormente, el expresidente López Obrador señaló que los cárteles “se están quedando sin sicarios adultos y están recurriendo a niños y jóvenes”, lo que, dijo, refleja el deterioro social causado por la pobreza y la desintegración familiar.

Sin embargo, Añorve sostiene que la responsabilidad principal recae en la estrategia de seguridad del actual gobierno, conocida como “abrazos, no balazos”, que —según la oposición— prioriza la contención social y evita el uso de la fuerza contra grupos criminales.

“La impunidad se ha convertido en el terreno fértil para que el crimen siga creciendo”, dijo el senador priista.

Añorve agregó que los jóvenes y niños que hoy son reclutados por el crimen organizado crecieron con una aspiración ligada a la delincuencia, buscando ascender socialmente a través de ella.

En ese sentido, consideró que la política de “abrazos, no balazos” ha fracasado, ya que -a su juicio- el Gobierno federal continúa hablando de atacar las causas, pero sin resultados visibles que contengan la expansión del crimen entre los menores.

