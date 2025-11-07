Sheinbaum presenta Plan Integral contra abuso sexual

La Secretaría de las Mujeres presentó ayer el Plan Integral contra el Abuso Sexual para fortalecer la respuesta institucional, a fin de hacer que las mujeres tengan mayor confianza para denunciar a los agresores y que se consiga un cambio cultural ante este delito, así como una respuesta homologada a nivel nacional, tras identificarse que en 13 entidades federativas se carece de una definición clara sobre cómo considerar a este delito.

La titular de la dependencia, Citlalli Hernández, recalcó que se busca considerar este ilícito como grave en todo el país y que se garantice que el procesamiento de éste sea más rápido en cada uno de los estados y brindando protección a las víctimas.

El Dato: El hombre que agredió a la Presidenta fue trasladado ayer al Reclusorio Norte, donde se realizará la audiencia de imputación de cargos por parte de un juez.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que se buscará hacer que el acoso sea delito penal en todas las entidades federativas.

“Hemos estado trabajando en lo que mencioné el día de ayer, que es que en todos los estados de la República sea delito penal el acoso: cómo se tiene que hacer eso; cómo; quién debe participar; qué es lo que estamos haciendo. Y, además, de una campaña que —como les comenté— vamos a desarrollar a partir del 25 de noviembre, que justamente es el Día contra la violencia hacia las mujeres”, declaró.

Hernández Mora recordó que en el Código Penal Federal, este tipo de violencia contempla actos sexuales, manoseos o tocamientos obsenos; obligar a presenciar un acto sexual o exhibir su cuerpo; tocamientos que representen actos explícitamente sexuales o que se les obligue a representarlos.

32 por ciento aumentaron los delitos sexuales contra mujeres en 4 años

La pena establecida va de los seis a los 10 años de prisión y hasta los 200 días de multa.

En un primer mapeo de los códigos penales se encontró que sólo en 19 estados hay amplios criterios para sancionar este delito, con diferentes penas aplicables; en nueve se tipifica, pero no se ve “fortalecido”, mientras que en cuatro también se tipifica pero no tiene la definición de qué considerar como abuso sexual, por lo que se buscará homologar la definición de este delito para que, además, se sancione por igual.

Para ello, se realizará una armonización y homologación de las leyes junto a todos los congresos estatales.

El plan apunta que el próximo 13 de noviembre se llevará a cabo una reunión con las presidentas de las comisiones de género de cada uno de los congresos, incluido el federal, para iniciar con las tareas.

Otro eje será el de promoción de la denuncia, por medio de campañas de información y sensibilización para que las mujeres conozcan sus derechos. En este punto, recordó que se encuentra habilitada la línea 079, para atender a mujeres; a pesar de contar con este mecanismo, se buscará fortalecer los protocolos.

“Primero queremos decirle a todas las mujeres mexicanas, niñas, jóvenes, mujeres en general, que no están solas, que cuando vivan algún tipo de violencia es importante denunciarlo y que sepan que hoy hay una Presidenta que les cuida y una secretaría que trabaja todos los días para ello”, declaró.

El cuarto punto atenderá “el mayor reto al que nos hemos enfrentado”, dijo, referente a conseguir que jueces y demás autoridades impartan justicia con perspectiva de género, para lo cual se recurrirá a formación especializada.

Esto también incluirá una convocatoria a las organizaciones de transporte para promover la lucha contra el acoso que también se padece durante los trayectos en transporte público.

Asimismo, hizo un llamado a los hombres a repensar en las acciones que se han normalizado, pero resultan en una expresión machista.

En general, también exhortó a que se alcance una convivencia social y cambio cultural entre hombres y mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se espera que se cuenten con mayores avances de la estrategia para ser presentados como parte del arranque de esta campaña.

“Recordarle a todas las niñas, jóvenes, mujeres que no están solas y convocar a toda la sociedad a construir una nueva relación entre hombres y mujeres, donde podamos vivir como iguales en paz, sin violencia y que se sepa que nunca más puede permitirse ningún tipo de violencia a una mujer y que para eso estamos trabajando”, enfatizó.

Plan integral

Los 7 ejes planteados para combatir este ilícito.

Homologación del tipo penal de “abuso sexual” como delito grave en todo el país.

Agenda de colaboración con los poderes legislativos, tanto federal como estatales.

Campañas de información para promover la denuncia a través de la Línea 079, opción 1.

Impulsar que el proceso de denuncia en las fiscalías sea con perspectiva de género.

Capacitación a personal de MP, fiscalías y jueces, y operadores para implementar protocolos de prevención y atención en transporte público.

Campañas de concientización para fomentar un cambio cultural.

Campaña de comunicación con motivo del 25N.

CSP lanza nuevo centro de capacitación en IA

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Tláhuac la presentación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA) desde las instalaciones del Tecnológico Nacional de México (TecNM) en la alcaldía Tláhuac, que estará vinculado con la plataforma SaberesMx y que forma parte del proyecto México, país de innovación, que será presentado en los próximos días.

“De esa forma no cerramos esta posibilidad de que todos tengan acceso a aprender los distintos conceptos, conocimientos relacionados con la inteligencia artificial, pero vamos a ir desarrollando para que pueda haber esta oportunidad para acceder a empleos diversos, que es hoy algo que está ocurriendo en el mundo y que México, por supuesto, no se quiere quedar atrás.

“Esto que anunciamos el día de hoy, igual que SaberesMX, es parte de un proyecto muy grande que muy pronto vamos a presentar y por el que estoy muy entusiasmada, que se llama México, país de innovación, y en el que todas y todos ustedes van a formar parte”, exclamó la mandataria desde el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

El Dato: Este año se aprobó el plan de estudios de la maestría en Inteligencia Artificial que se ofertará a partir de enero de 2026 en 28 institutos tecnológicos del TecNM, incluido Tláhuac.

La mandataria hizo hincapié en que se puede posicionar a México como una potencia científica y humanista a la vez.

“Estamos convencidos de que, con las y los jóvenes de México: si damos todas las posibilidades para que estudien, para que se desarrollen, vamos a hacer de México una potencia científica, tecnológica, humanista; y hacer de México, que ya es grandioso, todavía un país más grandioso de lo que tenemos hoy”, declaró.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, destacó que, con la inauguración del centro, nace la escuela pública de inteligencia artificial más grande del continente, que en su primera generación formará a 10 mil estudiantes de manera gratuita, aunque la meta es tener 25 mil.

“Hoy nace la Escuela Pública de Inteligencia Artificial y Código más grande del continente. No hay un ejercicio, un esfuerzo similar en todo el continente que le apueste a formar y especializar a un número tan amplio de mujeres y hombres dedicados a la tecnología”, dijo.

Anunció que la primera convocatoria está disponible en la página labmexia.gob.mx a partir de este jueves 6 de noviembre y concluirá el 6 de diciembre para inscribirse al curso presencial que se impartirá en instalaciones del TecNM en Ciudad de México, Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit.

El plan contempla 20 trayectos de especialización enfocados en cinco áreas de conocimiento: Inteligencia artificial, análisis de datos, nube, Java y ciberseguridad. Los egresados contarán con una certificación pública por parte de Infotec/TecNM y de las principales empresas de tecnología, entre las cuales se encuentran Google, Microsoft, Oracle, IBM, Meta, entre otras.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, agradeció a la Presidenta por impulsar este Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en Tláhuac, que permitirá democratizar el acceso a la tecnología y el conocimiento para alcanzar el bienestar y que se suma a otros programas locales como Mixtli Digital en las instituciones de educación pública.

“Lo que queremos para la Ciudad de México y para el país es convertirnos en potencia digital. Ese es el objetivo y agradezco la invitación que me hacen para este gran programa que es el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Y hablar de inteligencia artificial es hablar de transformación, y se ha convertido la inteligencia artificial en la nueva infraestructura de desarrollo, porque propicia innovación, productividad, conocimiento, ciencia, economía, industria y bienestar”, dijo al inaugurar el evento.

