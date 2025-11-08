Da CSP banderazo a ferrocarril Saltillo-Nuevo Laredo

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, y Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, en el banderazo, ayer.

Nuevo Laredo “vive un hecho histórico”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina; este viernes realizó el banderazo oficial del ferrocarril Saltillo-Nuevo Laredo, el proyecto con el que el Gobierno federal pretende reconectar el país a través de vías férreas.

Se informó que mientras el trayecto a Pachuca se estima en poco más de una hora, los trenes del Golfo ofrecerán viajes más largos, de más de dos o tres horas.

Durante el evento se dieron a conocer los detalles técnicos del proyecto, particularmente del tramo Arroyo El Sauz–Nuevo Laredo, que contempla la construcción de 52 puentes ferroviarios, 42 pasos vehiculares, 108 obras de drenaje, así como una estación de pasajeros en Nuevo Laredo y dos estaciones adicionales en Lampazos de Naranjo y Anáhuac.

Este tramo forma parte de los cinco segmentos que integran el ferrocarril de conexión entre Saltillo, Coahuila, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuyo objetivo es impulsar la conectividad, el comercio y la movilidad regional. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien participó en el anuncio, dijo que este proyecto de infraestructura es “de alta relevancia para el desarrollo logístico y económico del norte del país”.

El tren que cubrirá la ruta Nuevo Laredo-Saltillo-Ciudad de México, dijo, marca un nuevo paso en la conectividad ferroviaria, pues Tamaulipas y Nuevo Laredo son nodos clave en el corredor económico del noreste mexicano.

52 puentes ferroviarios para tramo Arroyo el Sauz-Nuevo Laredo

El nuevo corredor ferroviario forma parte del sistema Golfo de México y conectará estratégicamente los polos industriales de Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, fortaleciendo el intercambio comercial con Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el tramo entre Arroyo El Sauz y Nuevo Laredo tendrá una longitud de 136 kilómetros y reducirá los tiempos de traslado a menos de dos horas desde Monterrey.