El Movimiento del Sombrero y el 2027

Así que el Movimiento del Sombrero, cuyo liderazgo ha asumido Grecia Quiroz, viuda del alcalde Carlos Manzo, dio cuenta ayer de una decisión con la que busca tener impacto en las elecciones de 2027, año en el que se renovará el Congreso federal, pero, nos recuerdan, también la gubernatura de Michoacán. “Quienes mataron a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo porque vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar la memoria de Carlos Manzo”, señalo ayer la también nueva presidenta municipal de Uruapan. Miles marcharon ayer para exigir justicia en el caso del edil asesinado el sábado pasado. Quiroz encendió los ánimos ayer cuando dijo que la visita que realizó a Palacio Nacional no fue para doblar las manos sino para exigir justicia. “Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio”, declaró la alcaldesa. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Jerí escala el choque