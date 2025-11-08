Sigue dando la Estafa Maestra

No está cerrado el asunto de la Estafa Maestra, el entramado que permitió que se desviaran millones y millones de pesos del erario a través de instituciones de educación superior hace dos sexenios. Y es que ayer se informó que fue detenido en el municipio de Cuautla Jesús Alejandro Vera, quien fuera rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una de las instituciones señaladas por la triangulación irregular de fondos del programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Vera tenía una orden de aprehensión vigente desde el año 2018 y hasta la Fiscalía Anticorrupción de la entidad había emitido una ficha en la que ofrecía el equivalente a 110 UMAS por información útil, veraz y oportuna para su localización y captura. De acuerdo con lo informado el detenido sería trasladado al penal Centro de Readaptación Social del Altiplano. Ahí el dato.

