Buen Fin 2025: Estas son las herramientas de Profeco para compras seguras esta temporada

El Buen Fin 2025 será su edición más larga hasta la fecha.

El Buen Fin 2025 se encuentra cada vez más cerca, este evento se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, y reunirá a miles de tiendas físicas y plataformas en línea con descuentos y promociones.

Sin embargo, ante la gran cantidad de ofertas, también aumenta el riesgo de publicidad engañosa o incumplimiento por parte de los proveedores, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció medidas especiales.

El propósito principal es proteger los derechos de los consumidores, ofreciendo apoyo directo, orientación y mecanismos para presentar quejas durante los días que dura la campaña.

El Buen Fin es la oportunidad perfecta para comprar todos los pendientes en tu lista. ı Foto: Cuartoscuro

Profeco lanza operativo por el Buen Fin

Para esta edición, la Profeco desplegará un operativo nacional por el Buen Fin 2025 que incluye la participación de mil 196 personas servidoras públicas. De ellas, 154 pertenecen a oficinas centrales y 1,350 forman parte de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECOs) distribuidas en todo el país.

Asimismo, se habilitarán 169 módulos de atención en puntos estratégicos y zonas de alta afluencia, además de presencia activa en 337 centros comerciales mediante brigadas itinerantes.

Estas brigadas supervisarán que los comercios cumplan con los precios anunciados, respeten promociones y ofrezcan información clara sobre garantías y políticas de devolución.

#BoletínDePrensa La Profeco, lista para defender los derechos de las personas consumidoras durante el #BuenFin



La dependencia desplegará a mil 196 servidores públicos en todo el país con el objetivo de garantizar que los derechos de la población consumidora sean respetados.… pic.twitter.com/immcznGcdL — Profeco (@Profeco) November 9, 2025

Consejos de Profeco para consumidores

La Profeco recomendó planear las compras antes de acudir a tiendas o hacer pedidos en línea. Entre los consejos principales están:

Establecer un presupuesto y evitar compras impulsivas

Hacer una lista de productos realmente necesarios

Comparar precios utilizando la herramienta ¿Quién es Quién en los Precios? , donde se pueden consultar precios de más de 3 mil productos

Para compras en línea, revisar el Monitoreo de Tiendas Virtuales

Finalmente, la Profeco pidió guardar comprobantes de compra y, en caso de incumplimiento, contactar al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 en CDMX o 800 962 8000 en todo el país) o utilizar ConciliaExprés y Concilianet para resolver reclamaciones de forma rápida.

#BoletínDePrensa Antes del Buen Fin, la @RdelConsumidor aclara las diferencias entre oferta y promoción.



La #Profeco recomienda comparar precios en distintas tiendas, tanto en línea como físicas, y revisar con atención los términos y condiciones de cada venta. Asimismo, aconseja… pic.twitter.com/yjwhQuNP2u — Profeco (@Profeco) November 8, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT