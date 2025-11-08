Alertan por aumento de fraudes digitales en El Buen Fin 2025

Ante el incremento de fraudes digitales durante la temporada de descuentos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de la Policía Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para realizar compras seguras durante El Buen Fin 2025.

De acuerdo con la dependencia, en estas fechas aumenta considerablemente la actividad de ciberdelincuentes que aprovechan el incremento en las transacciones digitales para cometer estafas mediante sitios web falsos, enlaces maliciosos, robo de contraseñas y suplantación de identidad.

Los especialistas de la SSC advirtieron que una de las modalidades más frecuentes es la creación de páginas fraudulentas que imitan tiendas oficiales, utilizando direcciones web muy parecidas a las reales, con el objetivo de obtener datos personales o bancarios de los usuarios.

Asimismo, señalaron que los criminales suelen difundir ofertas excesivamente atractivas, con precios muy por debajo del mercado, para generar sensación de urgencia y provocar compras impulsivas sin verificar la autenticidad del sitio o del vendedor.

Recomendaciones para compras seguras

La Unidad de la Policía Cibernética recomienda a la ciudadanía seguir estas medidas de prevención:

Verificar la autenticidad de los sitios web , revisar la URL y asegurarse de que cuenten con el candado de seguridad (https://).

Evitar dar clic en enlaces sospechosos o que lleguen por mensajes de números o correos desconocidos.

Utilizar métodos de pago seguros , preferentemente tarjetas digitales o plataformas con protección antifraude.

Mantener actualizado el software y el antivirus de los dispositivos electrónicos.

Desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser verdad”.

No compartir datos bancarios o contraseñas por mensaje o teléfono.

Activar la verificación en dos pasos en redes sociales y cuentas digitales.

Finalmente, la SSC recordó que la Unidad de Policía Cibernética está disponible las 24 horas del día para atender reportes o brindar orientación.

La SSC informó que la ciudadanía puede comunicarse a las siguientes líneas para solicitar apoyo 55 5242 5100, extensión 5086, enviar un correo a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, o utilizar la aplicación Mi Policía, así como invita a seguir las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

