Normalizar relaciones con México es ‘prioritario’, asegura Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que normalizar las relaciones con México es “prioritario”, declaración que ocurre en medio del resurgimiento de las diferencias entre este país y México derivadas de desacuerdos en torno al episodio conocido como la Conquista.

En entrevista con el diario español El País, Sánchez Pérez-Castejón aseguró que México es un país “muy próximo” a España, por lo cual es “prioritario” normalizar las relaciones.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. ı Foto: Reuters

“La diplomacia exige, necesita, de una cierta discreción, pero puedo garantizar que para España es prioritaria la normalización de nuestras relaciones con un país que consideramos muy próximo en todas las dimensiones”, aseguró el mandatario español en la citada entrevista.

En el mismo sentido, Pedro Sánchez reconoció los “claroscuros” de la historia entre México y España, y aseguró que reconocerlos es fundamental para fortalecer las relaciones entre ambos países.

💬 Entrevista | Pedro Sánchez: "Tenemos en nuestra historia claroscuros y es bueno reconocer esos claroscuros para comprendernos mejor"



✒️ @jmahrens | @carlosecue

🔗 https://t.co/esCaGM4zWJ pic.twitter.com/BIHhAzaEd3 — EL PAÍS México (@elpaismexico) November 9, 2025

A propósito, el presidente español se refirió al apoyo de México a los exiliados españoles tras la guerra civil de 1939, y reconoció que nuestro país brindó apoyo para acoger a los exiliados del conflicto.

“Es bueno reconocer esos claroscuros para comprendernos mejor y, por tanto, seguir construyendo esas relaciones en bases mucho más sólidas”, expresó.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. ı Foto: Reuters

Las declaraciones ocurren en un momento de modestos acercamientos entre España y México en torno al pasado colonial del primero.

El tema resurgió la semana pasada cuando el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció en un discurso el “dolor e injusticia” que se infringió a las comunidades originarias de América Latina durante el episodio histórico conocido como Conquista.

La presidenta Sheinbaum observa en conferencia el video del canciller español José Manuel Albares. ı Foto: Especial

“También ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición, hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”, aseguró, en aquel momento.

La presidenta de México se refirió a estas palabras como “un primer paso” a la petición de perdón y al reconocimiento de las injusticias que se ha hecho al Gobierno de España desde el sexenio pasado.

El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am