España reconoce por primera vez el ‘dolor e injusticia’ contra pueblos originarios de México durante la Conquista

El canciller José Manuel Albares reconoció los agravios cometidos contra los pueblos originarios durante la Conquista; Sheinbaum destacó palabras en su conferencia.

Por primera vez, España reconoció las acciones cometidas en contra de pueblos originarios de México durante el periodo conocido como la Conquista, tema que derivó en un diferendo diplomático con el gobierno mexicano en el sexenio pasado, cuando se envió una carta solicitando una disculpa formal.

Durante la inauguración de la exposición Mujeres de Maíz, celebrada en España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que la historia entre ambos países ha sido de claroscuros y que, en este caso, incluye “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”.

Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje en este 2025 José Manuel Albares, canciller español



🟣La presidenta Claudia Sheinbaum destacó las palabras del canciller español José Manuel Albares Bueno, quien durante la inauguración de la exposición “La Mujer en el México Indígena” hizo un reconocimiento público sobre que “ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos… pic.twitter.com/nTUwKqLLDd — Azucena Uresti (@azucenau) October 31, 2025

El fragmento de estas declaraciones fue reproducido durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se destacó la importancia del gesto diplomático.

Antes, Albares recordó que México, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, dio asilo a miles de exiliados españoles que huyeron de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco.

España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer la acogida del pueblo mexicano y del gobierno de Lázaro Cárdenas a los exiliados españoles, que encontraron en aquella otra orilla lo que nos une: la libertad que aquí les negaba la dictadura José Manuel Albares



El canciller subrayó que esos españoles “enriquecieron con su arte, con su cultura y con su ciencia nuestro patrimonio compartido”. Además, destacó los vínculos históricos, culturales, económicos y familiares que han unido a México y España a lo largo de los siglos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am