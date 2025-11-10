Capturan a ‘El Toto’ y 19 personas más relacionadas con el crimen organizado en Tabasco

Un operativo de alto impacto en Tabasco culminó con la captura de 20 personas vinculadas a una célula delictiva que operaba en la región, incluyendo a Jorge Armando “N”, alias “El Toto”, identificado como cabecilla del grupo criminal, y cuatro elementos de la policía municipal que presuntamente colaboraban con la organización.

El golpe a dicha estructura criminal representa uno de los más significativos en la entidad en los últimos meses.

Las autoridades federales y estatales ejecutaron un operativo coordinado que permitió desarticular la red delictiva.

Entre los detenidos destacan cuatro policías municipales, cuya participación con el grupo criminal evidencia la infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad locales.

Jorge Armando “N”, “El Toto”, es señalado como responsable directo de múltiples actos violentos en la región, incluyendo una agresión registrada en el municipio de Macuspana donde dos mujeres perdieron la vida.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron asegurar un arsenal considerable: 17 armas de fuego de diversos calibres, múltiples vehículos utilizados para las actividades ilícitas del grupo, así como cantidades importantes de droga que estaba destinada a su distribución en la zona.

El material incautado será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

La detención de los cuatro policías municipales ha generado especial preocupación entre las autoridades, ya que evidencia la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública.

Estos elementos habrían proporcionado información privilegiada y protección a las operaciones de “El Toto” y su grupo criminal, facilitando sus actividades delictivas y permitiéndoles evadir la acción de la justicia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó a través de sus redes sociales: “Continuaremos reforzando las acciones coordinadas para detener a los generadores de violencia”.

El operativo es resultado de meses de investigación e inteligencia policial, en la que participaron diversas corporaciones federales y estatales.

Los detenidos, incluyendo a “El Toto” y los policías municipales, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que iniciará las carpetas de investigación correspondientes.

Se les atribuyen diversos delitos, entre ellos homicidio, delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de drogas con fines de distribución, y en el caso de los policías, abuso de autoridad y colaboración con el crimen organizado.

