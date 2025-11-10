Frente Frío 13: ¿Cómo afectará a Puebla, Tamaulipas y Veracruz este 11 de noviembre?

Las bajas temperaturas ocasionadas por el Frente Frío número 13 se han visto reflejadas en varios estados del país, y se espera que este 11 de noviembre las afectaciones continúen.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la masa de aire ártica entre en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vagada polar, por lo que se originarán lluvias en algunos estados y un ambiente frío y muy frío.

Esta masa de aire ártico afectará principalmente el norte, noreste, oriente y centro del país, por lo que se tendrá la presencia de heladas al amanecer sobre las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Asimismo, se espera un evento de Norte que generará rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec que afectará a Oaxaca y Chiapas.

De igual manera, se espera que estas masas de aire frío proveniendes de Estados Unidos y Canadá tengan rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas Centro y Sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se espera que estas rachas de vento disminuyan durante el transcurso de la tarde, y también se espera que se registre oleaje elevado en las costas de dichos estados.

¡Toma tus precauciones!

Mañana, la masa de aire ártica seguirá cubriendo la mayor parte de la República Mexicana, por lo que se prevé ambiente Frío a muy frío en zonas del norte, oriente, centro y sureste del país

¿Cómo será el clima en Puebla, Tamaulipas y Veracruz este 11 de noviembre?

Este 11 de noviembre en las regiones de Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca de Veracruz se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fueres de 50 a 75 milímetros.

También se esperan chubascos en Veracruz, con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la región de Las Montañas e intervalos de chubascos en la región Capital del estado.

En Tamaulipas se espera un viento de 20 1 35 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados por la madrugada del miércoles 12 de noviembre.

La temperatura mínima en Puebla y Veracruz será de menos 5 hasta 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional informa que las lluvias fuertes y muy fuertes que se registrarán podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, y estas también podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos

Asimismo, podrían registrarse algunos deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles, anuncios publicitarios y objetos que no estén bien sujetos.