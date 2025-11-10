Frente Frío HOY: ¿en cuál vamos y qué estados afectará este 11 de noviembre?

Desde septiembre, México comenzó a sentir el descenso de las temperaturas debido a frentes fríos que, afectan, principalmente, a estados al norte de la República.

Mientras el país se enfila al invierno, autoridades meteorológicas prevén que predominen las temperaturas bajo cero en gran parte del territorio mexicano debido a los efectos de los sistemas frontales hasta los primeros meses de 2026.

No obstante, antes de entrar a un nuevo año el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la llegada de hasta 13 frentes fríos en los últimos dos meses de este 2025; por eso, en La Razón de decimos en qué sistema vamos y cuántos faltan en el año.

¿En qué frente frío vamos y cuántos faltan antes de que termine el 2025?

Tras los festejos del Día de Muertos y al arrancar el decimo primer mes del año, ingresaron al país los frentes fríos 12 y 13 de la temporada 2025-2026, provocando bajas temperaturas, lluvias y chubascos, así como tolvaneras y caída de nieve en zonas serranas del noroeste y norte de México.

Con el reciente ingreso del frente frío, el pasado fin de semana, suman trece los sistemas frontales registrados desde septiembre hasta la fecha.

Al respecto, cabe recordar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó un total de 48 frentes fríos durante la temporada, que concluye en mayo de 2025.

Así, se registraron 4 frentes fríos en septiembre y 7 en octubre. En lo que resta del año se esperan en total la llegada de otros 13 sistemas: se pronostican 6 en noviembre y 7 en diciembre.

En tanto, para los primeros cinco meses del próximo año se prevén 25 frentes fríos:

6 en enero

5 en febrero

6 en marzo

5 en abril

3 en mayo

Frentes Fríos observados al 10 de noviembre de 2025. ı Foto: Conagua

¿Qué estados afectará el Frente Frío 13 este hoy 11 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 11 de noviembre la masa de aire ártico asociada al frente frío 13 provocará bajas temperaturas en entidades al norte, noreste, oriente y centro de la República.

Se esperan heladas y temperaturas de hasta -15 grados en las sierras de Durango; además, en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, los termómetros descenderán a entre -10 y 0 grados.

Por otra parte, debido a la masa de aire ártico, el desplazamiento del frente frío 13 y el ingreso de humedad del océano Pacífico, se pronostican lluvias en estados del centro, suroeste, sureste y la península de Yucatán:

Veracruz y Oaxaca , con lluvias fuertes

Veracruz , Chiapas y Tabasco , con chubascos

Veracruz , Puebla y Campeche , con intervalos de chubascos

Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, con lluvias aisladas

