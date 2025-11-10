Lo que prevén en el INE

“Tiempos fuertes y sacudidas políticas”, nos dicen, es lo que avizoran algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral de cara a las elecciones de 2027, proceso en el que habrán de renovarse nada menos y nada más que 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, además de que eventualmente se realizaría una consulta de revocación de mandato para la figura presidencial y tendrá lugar una elección judicial. Los consejeros electorales Claudia Zavala y Martín Faz, nos cuentan, inauguraron ayer la Tercera Reunión Regional de Evaluación con Vocalías Locales y Distritales y ahí aprovecharon para pedir al personal del instituto que mantenga los esfuerzos para garantizar los resultados electorales, en este caso serían los de la jornada que tendrá lugar en poco más de año y medio. Fue la primera quien se refirió a las sacudidas al establecer que éstas “tienen repercusión en lo que hacen, pero ustedes mantengan ese servicio sólido, profesionalizado, más allá de las cuestiones políticas”. Así algunos escenarios en el INE. Pendientes.

