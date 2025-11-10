Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 11 y 12 de noviembre de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 11 de noviembre y miércoles 12 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate Hass: $24.80 el kilo

Papa blanca: $19.80 el kilo

Cebolla blanca: $19.80 el kilo

Manzana Golden en bolsa: $34.80 el kilo

Manzana Golden Delicious: $35.80 el kilo

Uva roja sin semilla: $54.80 el kilo

Melón chino: $23.80 el kilo

Papaya Maradol: $32.80 el kilo

Sandía con semilla: $15.80 el kilo

Pera D’anjou: $29.80 el kilo

Lechuga romana: $19.80 la pieza

Chayote sin espinas: $29.80 el kilo

Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo

Chile poblano: $52.80 el kilo

Cebolla morada: $34.80 el kilo

Espinaca Popeye Mr. Lucky: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo

Filete de salmón: $348.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo

Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo

Posta de basa: $74.90 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

