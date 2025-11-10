¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 11 y 12 de noviembre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 11 de noviembre y miércoles 12 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Aguacate Hass: $24.80 el kilo
  • Papa blanca: $19.80 el kilo
  • Cebolla blanca: $19.80 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa: $34.80 el kilo
  • Manzana Golden Delicious: $35.80 el kilo
  • Uva roja sin semilla: $54.80 el kilo
  • Melón chino: $23.80 el kilo
  • Papaya Maradol: $32.80 el kilo
  • Sandía con semilla: $15.80 el kilo
  • Pera D’anjou: $29.80 el kilo
  • Lechuga romana: $19.80 la pieza
  • Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
  • Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
  • Chile poblano: $52.80 el kilo
  • Cebolla morada: $34.80 el kilo
  • Espinaca Popeye Mr. Lucky: 20% de descuento
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Filete de salmón: $348.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
  • Posta de basa: $74.90 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo

