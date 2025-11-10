Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 11 y 12 de noviembre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 11 de noviembre y miércoles 12 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate Hass: $24.80 el kilo
- Papa blanca: $19.80 el kilo
- Cebolla blanca: $19.80 el kilo
- Manzana Golden en bolsa: $34.80 el kilo
- Manzana Golden Delicious: $35.80 el kilo
- Uva roja sin semilla: $54.80 el kilo
- Melón chino: $23.80 el kilo
- Papaya Maradol: $32.80 el kilo
- Sandía con semilla: $15.80 el kilo
- Pera D’anjou: $29.80 el kilo
- Lechuga romana: $19.80 la pieza
- Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
- Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
- Chile poblano: $52.80 el kilo
- Cebolla morada: $34.80 el kilo
- Espinaca Popeye Mr. Lucky: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $69.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Filete de salmón: $348.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
- Chuleta de cerdo: $108.00 el kilo
- Posta de basa: $74.90 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
