¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar este 11 de noviembre? Este es el calendario de pagos noviembre 2025

Calendario de pagos de los Programas para el Bienestar

Las Pensiones y Programas para el Bienestar están dirigidos a distintos sectores de la población que son considerados vulnerables, con la finalidad de brinda un apoyo económico.

Este apoyo económico ya está realizando los depósitos correspondientes, y este será el último pago del 2025 que será depositado a las tarjetas del Banco del Bienestar.

Este mes las y los beneficiarios recibirán el pago del bimestre noviembre-diciembre, y este será depositado tomando en cuenta la primera letra del primer apellido de quienes lo reciben.

Quienes recibirán un depósito 3 al 27 de noviembre son las y los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Pago de Pensión y Programas del Bienestar ı Foto: Especial

Calendario de pago de la Pensión Bienestar noviembre 2025

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar de noviembre 2025.

En el calendario correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se indica que tanto el 10 como el 11 de noviembre quienes recibirán el depósito serán los de la letra G.

❤ Aviso Importante ❤

Si tu apellido comienza con la letra G, a partir del 10 y 11 de noviembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de las#PensionesBienestar y el programa #MadresTrabajadoras.#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/AeNnTXF6ph — Bienestar (@bienestarmx) November 10, 2025

Asimismo, se indica que las personas que recibirán el depósito esta semana son las que tienen como letra inicial de su primer apellido la H, I, J, K, L, y M.

Las fechas en las que se establecieron los depósitos de las Pensiones y Programas para el Bienestar de esta semana son las siguientes:

Lunes 10 y martes 11 de noviembre: G

Miércoles 12 de noviembre: H, I, J, y K

Jueves 13 de noviembre: L

Viernes 14 y martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 y lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, y V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, y Z

Debido a esto, conforme a las fechas establecidas en el calendario de pagos, las personas que ya reciberon su depósito son las siguientes:

Lunes 3 de noviembre: A

Martes 4 de noviembre: B

Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre : C

Viernes 7 de noviembre: D, E, y F

Cabe resaltar que pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de las pensiones y los Programas del Bienestar será el último depósito que se realizará a las Tarjetas del Bienestar de las y los beneficiarios durante este 2025.

Calendario de pago de las Pensiones y Programas del Bienestar ı Foto: Redes Sociales