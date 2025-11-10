SCJN definirá el jueves deuda fiscal de Grupo Salinas por más de 48 mil mdp

Ministros de la SCJN definirán amparos relacionados con la deuda fiscal del Grupo Salinas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá este jueves el futuro de una deuda fiscal superior a 48 mil millones de pesos atribuida a empresas de Ricardo Salinas Pliego, entre ellas Grupo Elektra, Nueva Elektra Milenio, TV Azteca y Totalplay, según los expedientes del Alto Tribunal.

La resolución podría sentar un precedente en controversias tributarias.

El Pleno abordará siete juicios de amparo promovidos por dichas compañías, que impugnan sentencias que ordenan al empresario liquidar créditos fiscales por ISR, así como multas, recargos y actualizaciones por incumplimiento en el pago de contribuciones.

El asunto de mayor cuantía es el expediente 6321/2025, a cargo del ministro Arístides Guerrero García, con un monto aproximado de 33 mil millones de pesos.

Los recursos están distribuidos entre las ponencias de los ministros Guerrero García, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Irving Espinosa Betanzos, María Estela Ríos y Yasmín Esquivel Mossa.

El 4 de noviembre, Grupo Elektra y TV Azteca solicitaron al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz posponer la votación de siete de los nueve litigios pendientes, hasta que el SAT respondiera una petición de ajuste de créditos fiscales presentada el 17 de octubre.

Argumentaron que dicha actualización podría modificar los montos reclamados y, con ello, modificar el sentido de la resolución.

La Corte rechazó la solicitud. Aguilar Ortiz determinó que “no existe disposición legal que faculte al Ministro Presidente para suspender el juicio”.

Fue la segunda ocasión en dos semanas en que las empresas intentaron frenar las resoluciones judiciales.

El Pleno también desestimó como prueba el acuse de recibo dirigido al SAT, al señalar que fue presentado por las propias compañías, “cuyo interés es obtener un fallo protector en el caso”.

Según explicó el Tribunal, dicho documento no acreditaba sustento suficiente para posponer o suspender el procedimiento.

Este domingo, Grupo Salinas acusó presuntas irregularidades en la actuación del SAT. En un comunicado señaló estar evaluando interponer una demanda contra la autoridad fiscal y funcionarios involucrados “por su doloso silencio administrativo al habernos negado el derecho constitucional de petición”, además de señalar violaciones al derecho a una “justicia pronta y expedita”.

El conglomerado exigió que los créditos sean nuevamente cuantificados “conforme a derecho, sin doble cobro y eliminando los exorbitantes recargos para proceder a liquidarlos”.

La resolución será uno de los primeros retos fiscales de la renovada Suprema Corte.

