Blindaje de Michoacán

Y fue el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal el que ayer hizo sentir ya sus pasos en Michoacán. Y es que varias imágenes y videos dieron cuenta de un fuerte despliegue de casi dos mil elementos de las Fuerzas Armadas —largas caravanas de vehículos militares que transitaron ayer por carretera hasta llegar a Morelia y Apatzingán—. Ayer mismo se reportó la captura de cinco personas, y el aseguramiento de drogas, armas diversas de grueso calibre, cartuchos y equipo táctico en, por lo pronto, municipios como Buenavista, Cotija y Huetamo. El domingo pasado los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana informaron sobre el operativo Paricutín que implicará la participación de más de 12 mil elementos. Uno de los principales objetivos es la captura de generadores de violencia en la entidad, además de acciones para atajar el delito de extorsión que se comete contra limoneros y aguacateros. La fuerza mostrada ayer sería el principio de las acciones para, como se planteó, sellar Michoacán. Atentos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Presión magisterial