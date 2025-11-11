¿Hay clases este viernes 14 de noviembre? Esto dice la SEP

Entérate si hay clases este 14 de noviembre, según el calendario de la SEP.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmara la suspensión de clases el lunes 17 de noviembre por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, surge la duda si esto implica un fin de semana largo.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el viernes 14 de noviembre está destinado al registro de calificaciones, fechas en las que generalmente no hay clases para los alumnos de educación básica.

Por lo tanto, el descanso abarcará del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, lo que permitirá a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutar de un mega puente antes de cerrar el mes y regresar a las aulas un par de semanas antes del periodo vacacional de invierno.

Calendario escolar de noviembre 2025. ı Foto: SEP

¿Por qué no hay clases el lunes 17 de noviembre?

El calendario escolar de la SEP contempla 185 días de clases y concluye el 15 de julio de 2026; sin embargo, antes de terminar el año, los estudiantes de educación básica todavía podrán disfrutar de más descansos.

Uno de ellos será un fin de semana largo, con motivo de la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, programada para el viernes 28 de noviembre.

Además, la SEP tiene previsto el periodo vacacional de invierno, que irá del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 6 de enero de 2026, cuando los alumnos regresarán a clases.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 17 de noviembre?

Para quienes deban laborar el lunes 17 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un pago triple, al tratarse de un día de descanso obligatorio.

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, los trabajadores que presten servicio en esta fecha deben recibir su salario diario normal, más el doble por haber laborado en día festivo.

¿Abren los bancos el 17 de noviembre por la Revolución Mexicana?

Con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, las instituciones bancarias en México suspenderán sus operaciones el lunes 17 de noviembre, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

No obstante, las sucursales en supermercados y plazas comerciales permanecerán abiertas y operarán en sus horarios habituales.

Además, los usuarios podrán realizar movimientos a través de más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, como OXXO, 7-Eleven y otras tiendas de conveniencia, así como mediante la banca digital, electrónica o telefónica, disponible las 24 horas del día.

