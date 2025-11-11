México será territorio libre de analfabetismo en 2026, asegura Mario Delgado

Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Mario Delgado Carrillo, aseguró que México alcanzará la erradicación total del analfabetismo en 2026, año en que el país izará la bandera blanca de la Unesco en materia de alfabetización.

Destacó que la alfabetización se convertirá en un logro histórico comparable con la gesta impulsada hace más de un siglo por José Vasconcelos.

En ese sentido, consideró que la prueba PISA es “claramente insuficiente” como guía para mejorar el sistema educativo mexicano y defendió los ejercicios integradores implementados por su administración, como parte de la Nueva Escuela Mexicana.

México seguirá participando en la Prueba PISA

El funcionario federal estableció que aunque México continuará participando en la prueba PISA, que lleva a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a nivel internacional, esta herramienta resulta limitada para orientar las mejoras educativas que el país necesita.

“PISA es claramente insuficiente para un objetivo de mejorar la educación”, afirmó el secretario ante legisladores, subrayando que la evaluación internacional solo examina a 7 mil 847 estudiantes de 15 años en 297 escuelas, mientras que los ejercicios integradores de aprendizaje implementados por su gestión alcanzaron a más de 1.6 millones de alumnos en 52 mil 896 planteles .

Delgado explicó que los ejercicios integradores representan un cambio de paradigma en la evaluación educativa.

“¿Para quién es la evaluación? Para el maestro frente a grupo. Para conocer el desempeño de todos y cada uno de sus alumnos”, señaló, destacando que estos instrumentos permiten construir estrategias pedagógicas diferenciadas para cada estudiante, considerando su contexto territorial y ritmo de aprendizaje.

El funcionario aclaró que México mantiene su participación ininterrumpida en PISA desde el año 2000 y que la prueba más reciente se aplicó entre marzo y mayo de 2025, con resultados que se difundirán en diciembre de 2026. Sin embargo, insistió en que esta evaluación estandarizada internacional no puede ser la única brújula del sistema educativo nacional.

Durante sus intervenciones, el funcionario respondió a cuestionamientos de senadores de oposición sobre la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en México (Mejoredu) y la reducción presupuestal a la evaluación.

Explicó que las facultades de evaluación fueron transferidas a la Unidad de la Nueva Escuela Mexicana dentro de la SEP y que la información histórica será puesta a disposición pública una vez concluida formalmente la extinción del organismo.

Magisterio determinará ingresos, promociones, reconocimientos, ascensos...

Delgado Carrillo también confirmó que el magisterio nacional determinará democráticamente las nuevas reglas para su relación laboral con el Estado, cumpliendo así uno de los 100 compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Serán los maestros los que determinen cómo debe ser esta relación, cómo deben definirse los ingresos, las promociones, los reconocimientos, los ascensos”, declaró, y anunció que se realizará una consulta escuela por escuela donde los docentes votarán por el sistema que ellos mismos decidan.

Mario Delgado subrayó que esta decisión responde al compromiso presidencial de eliminar el USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), cuestionado por amplios sectores magisteriales. “Esa relación no la vamos a determinar desde los escritorios del gobierno”, enfatizó, agregando que después de la consulta el resultado será presentado al Congreso para su formalización legislativa.

