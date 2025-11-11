Nada aún en Sonora

Donde se están tomando su tiempo para resolver el tema de las responsabilidades por la explosión de una tienda Waldo’s es en Sonora, entidad a cargo de Alfonso Durazo, nos comentan. Y es que cerca de que se cumplan 10 días de la tragedia que ha provocado la pérdida de 24 vidas, ahora el mandatario estatal salió a decir que buscó a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional y al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C. para que coadyuven en la realización de peritajes y “este proceso se lleve con verdad, rigor técnico y absoluta transparencia, hasta determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan”, justificó. El gobernador, nos dicen, ha señalado que no permitirá que se politice la investigación y que “no habrá impunidad, pero tampoco chivos expiatorios”. Otra frase que se aventó es que “llegaremos a la verdad sin precipitaciones, pero sin pausas”. Y todo para no decir que hasta ahora no han concluido nada, nos comentan. Uf.

