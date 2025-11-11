Revocación de mandato en 2027 es buena propuesta: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su aprobación a la propuesta de que la consulta para revocación de mandato se lleve a cabo en la misma boleta de las elecciones intermedias de 2027, pues, dijo, de esta forma, se evitaría destinar más recursos para otro proceso electoral.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se refirió al proceso de consulta para la revocación de mandato que prevé realizar en los siguientes años, a la mitad de su gestión presidencial.

Aspecto de una casilla electoral. ı Foto: Cuartoscuro

A propósito, se refirió a una propuesta de “algunos diputados” para que este proceso se lleve a cabo en 2027, junto con las elecciones intermedias que corresponden a ese año, y no en 2028 como se planeó originalmente, con el objetivo de no destinar más recursos a otro proceso electoral.

Algunos diputados plantearon una iniciativa de ley para que la revocación de mandato no se hiciera en 2028, sino en el 2027, y es una buena propuesta porque se hace al mismo tiempo que la otra elección, por lo que no se tienen que destinar recursos al siguiente año. Es algo que se tiene que poner a discusión Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la Mañanera



Recordar que en 2027 se realizarán elecciones para renovar 15 gubernaturas, así como la Cámara de Diputados.

Asimismo, fue el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar quien originalmente presentó la propuesta para hacer coincidir la revocación de mandato con las elecciones intermedias con el citado propósito.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la revocación de mandato fue propuesta original de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien, explicó, tuvo el objetivo de que los gobiernos “se pongan a revisión”.

La llevó a la Constitución con el argumento de que los gobiernos no sean una carga para el pueblo y se pongan a revisión del pueblo en la mitad de su sexenio” Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la Mañanera



