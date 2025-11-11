Defensa afirma que protocolo de seguridad de Carlos Manzo no falló

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, negó que el protocolo de seguridad que se brindó al alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado hace más de una semana, Carlos Manzo, no falló.

El general apuntó que si el edil hubiera aceptado que fueran los elementos de la Guardia Nacional quienes se encargaran de su seguridad inmediata, que al momento del crimen estaba en manos de policías municipales, entonces habría estado reforzado, debido a que los agentes cuentan con capacitación específica para el resguardo de funcionarios.

“El protocolo no falló. El protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad”, declaró al participar en la conferencia matutina.

El protocolo de la GUARDIA NACIONAL NO FALLÓ, dice el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, tras homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. pic.twitter.com/dMRP2cwbhW — Irving (@IrvingPineda) November 11, 2025

Sobre el blindaje que se brinda a funcionarios, especificó que hay 450 elementos de la Guardia Nacional asignados a 70 equipos de escoltas.

A partir de lo ocurrido, mencionó que buscarán que los servidores a los que se asigna protección federal se apeguen al cumplimiento de los protocolos que se deben de seguir.

“¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de problemas”, dijo.

