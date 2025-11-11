SUPERISSSTE participa por primera vez en El Buen Fin

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

La directora de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, anunció que la cadena de tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) participará por primera vez en El Buen Fin, el evento comercial más relevante del año en el país, con descuentos en más de 900 productos para derechohabientes y público en general.

Del 13 al 17 de noviembre, en todas las sucursales SUPERISSSTE habrá ofertas exclusivas, así como pagos a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes para facilitar el acceso a bienes de primera necesidad sin afectar la economía familiar.

Durante esta edición, las y los clientes podrán encontrar promociones destacadas en juguetes, utensilios de cocina, productos de limpieza, alimentos no perecederos, lácteos, conservas, artículos para el hogar y cuidado personal, entre muchos otros.

El Buen Fin, coordinado por la Secretaría de Economía, impulsa el consumo interno y el comercio formal mediante la colaboración entre el sector público y privado.

La participación de SUPERISSSTE representa un paso más en la modernización de su red de tiendas, en línea con el Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el consumo interno. En este marco, SUPERISSSTE convocó a sus proveedores, muchos de ellos nacionales, a sumarse a esta iniciativa, acercando productos de calidad a precios justos para el bienestar de las familias mexicanas.

¡Visita tu Tienda SUPERISSSTE más cercana y aprovecha las promociones de este gran evento!

