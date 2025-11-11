Van más de ocho mil armas canjeadas en jornadas de desarme

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum

A partir de la puesta en marcha del programa Sí al desarme, sí a la paz, se han canjeado ocho mil 547 armas de fuego en el país, detalló la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Dentro de las armas canjeadas se encuentran más de 5 mil armas cortas, más de 2 mil armas largas, además de granadas, estopines y cartuchos de dinamita.

Durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, subrayó que las acciones prioritarias en el marco del Plan Nacional de Seguridad se realizan en las comunidades con los indicadores de violencia más elevados.

En un reporte sobre las acciones realizadas por parte de las distintas dependencias, destacó la entrega de viviendas y el proceso de regulación a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) en el estado de Guanajuato.

Programa "Sí al desarme, sí a la paz" ı Foto: larazondemexico

También destacó las becas para dos mil 65 jóvenes en distintos municipios como Ecatepec, Estado de México.

De noviembre a la fecha, se han llevado a cabo 364 jornadas de paz en distintos puntos prioritarios del país.

En cuanto al Tianguis del Bienestar, se han beneficiado a 22 municipios de Oaxaca y Guerrero, en donde se han entregado apoyos derivados de aseguramientos realizados a la delincuencia organizada.

Además, la secretaria informó que se llevaron a cabo 54 ferias de trámites y servicios cívicos en diversos estados, lo que generó la atención de más de 18 mil ciudadanos.

LMCT