Adán Augusto denuncia acarreo de ‘ultraderecha’

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Adán Augusto López, así como los coordinadores parlamentarios del PAN y PRI, Ricardo Anaya y Alejandro Moreno, se manifestaron por que la movilización de jóvenes de la “Generación Z” programada para el próximo sábado, se lleve a cabo de manera pacífica.

Adán Augusto López Hernández hizo referencia a que la convocatoria ha sido emitida por los empresarios Claudio X. González y Ricardo Salinas Pliego.

“Yo espero que los que van a manifestarse, más allá del motivo que tengan y de que estén siendo organizados por Claudio X. González, por Ricardo Salinas y por quienes ahora se dicen de ultraderecha, que ni siquiera son de ultraderecha verdaderamente (...) haya una manifestación pacífica”.

El Tip: EL SENADOR Adán Augusto respaldó la colocación de vallas en Palacio Nacional y rechazó la posibilidad de infiltrar a provocadores.

El morenista insinuó que en dicha movilización habrá “acarreados”, al asegurar que “están mandando camiones a los pueblos a invitar a la gente a que venga a pasar el día en la Ciudad de México, que aprovechen para comprar y que marchen a partir de las 10 de la mañana”.

Por separado, Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), pidió al gobierno federal que “en lugar de estar investigando quién está detrás de la marcha de la Generación Z”, trabajen en favor de los jóvenes. Consideró que la marcha es genuina y llamó a no tener miedo.

“Qué bueno que los jóvenes se organicen, que salgan a la calle, y al gobierno lo que yo le diría es que ya no tengan miedo de los jóvenes. En lugar de andar investigando quién está detrás de la marcha, mejor que investiguen qué pueden hacer por los jóvenes, que estén atentos a la marcha, que los escuchen y que atiendan sus demandas legítimas”.

Al respecto, Alejandro Moreno, coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó que se busque coartar y limitar el derecho a la manifestación.

“Convocamos a que sean marchas pacíficas, de protesta, pero nadie las puede limitar. Ahora las quieren coartar, las quieren investigar, quieren tener información, perseguir. No, ese es el Estado autoritario, es el Estado represor, es el paso a la dictadura y no lo podemos permitir”.

Moreno Cárdenas rechazó que su partido tenga que ver con la convocatoria a la manifestación.

“Cuando el PRI ha convocado a una marcha, una manifestación, lo hemos hecho público. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que se conduzcan las marchas con respeto, con ánimo, con pasión, y obviamente nadie quiere que haya violencia”.

En torno a la colocación de vallas en los alrededores del Zócalo capitalino, Adán Augusto López justificó que es obligación del Ejecutivo Federal, entre otras cosas, salvaguardar la integridad de los monumentos históricos y de cualquier edificio público.

“No es la primera vez que se utilizan vallas para evitar que haya desaguisados. Acuérdense que no hace mucho incluso rompieron una de las puertas de acceso de Palacio Nacional, ha habido manifestaciones en las que se avientan hasta bombas, de esas de tipo casero. Es mejor prevenir”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL