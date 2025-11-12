Bajan homicidios 37%, 32 asesinatos menos diarios

Durante los 13 meses que han transcurrido del sexenio, los homicidios dolosos en el país han registrado una disminución de 37 por ciento, al pasar de un promedio de 86.9 víctimas diarias en septiembre de 2024 a 54.5 en octubre de 2025, es decir, hubo 32 asesinatos menos diarios, resultados defendidos y atribuidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum a su estrategia de atención a las causas de la violencia.

En conferencia destacó que, de 2006, último año de Vicente Fox, al 2012, último de Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron en 148 por ciento por la llamada “guerra contra el narco” y del último año de Calderón al último de Enrique Peña Nieto, subieron 42 por ciento.

EL DATO: ENTRE los delitos de alto impacto, destaca la reducción de 59% en secuestro, 56.8% en robo a negocio, 52.3% a casa habitación, 45% a transeúnte, y 25% en feminicidio.

Mientras que, del último año de Peña al último del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, la reducción fue de nueve por ciento, y al 31 de octubre de 2025, es del 28 por ciento.

Promedio diario de homicidios dolosos ı Foto: Especial

Recordó que la estrategia de seguridad tiene “dos brazos”, en donde una, a la que “no vamos a renunciar” es la atención a los jóvenes, por medio de los programas y acercamientos que se realizan desde distintas instancias del gobierno.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, reportó que, al comparar los resultados de enero a octubre de 2025 con el mismo periodo del año pasado, se identificó una disminución en homocidio en 26 entidades.

Una de las disminuciones más destacadas es Guanajuato, con 63 por ciento, y una tendencia a la baja registrada en los últimos ocho meses.

En la evaluación de los delitos de alto impacto, el promedio diario nacional pasó de 969.4 a 522, una baja de 46 por ciento, el nivel más bajo en ocho años, destacó.

GRACIAS a la coor dinación interinsti tucional, con #SíAlDesarmeSíALaPaz se han canjeado, de forma voluntaria y anónima, 8 mil 547 armas de fuego por dinero en efectivo; así como 6 mil 353 juguetes bélicos por didácticos” ROSA ICELA RODRÍGUEZ Secretaria de Gobernación



Hasta ahora, el único ilícito que sigue sin manifestar una reducción es la extorsión, con un aumento de 22.9 por ciento en comparación con el periodo de enero a octubre de este año con 2019.

Figueroa atribuyó esta tendencia a la estrategia que se emprendió contra dicho ilícito, lo que ha derivado en un mayor número de denuncias. Sin embargo, al comparar los indicadores en los últimos 12 meses, ya se observa una reducción de 14 por ciento a partir del inicio de la estrategia en junio, al pasar de 34.7 a 27.4.

En este sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que las autoridades instalan inhibidores de señal, escáneres y demás equipos para bloquear las líneas que operan desde las prisiones.

Se espera que para enero de 2026 ya se tengan bloqueados todos los penales federales y los de la Ciudad de México. En cuanto a las denuncias a la línea 089, habilitada para atender reportes de extorsión, detalló que se ha conseguido abrir más de dos mil carpetas de investigación y ya se ha detenido a 478 extorsionadores.

Detalló que en lo que va del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum se ha detenido a 37 mil 12 personas, y se han asegurado casi 300 toneladas de droga, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo, además de 18 mil 981 armas de fuego. En tanto, el Ejército y la Marina desmantelaron mil 614 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Descarta cambiar su seguridad

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum reiteró que no modificará su protocolo de seguridad, al asegurar que no se encuentra en riesgo alguno durante sus salidas de Palacio Nacional y recorridos por el país.

A raíz de la agresión que sufrió la semana pasada, luego de que un hombre la tocara sin su consentimiento en la Ciudad de México, se le insistió en la conferencia sobre el dispositivo de seguridad que la acompaña para resguardarla.

Negó que le pueda ocurrir algo, y mencionó que cuando se identifica algún peligro por el Centro Nacional de Inteligencia se realiza la advertencia y se toman las medidas; sin embargo, subrayó que la decisión es la de mantenerse cerca de la gente.

Explicó que el equipo que va con ella a sus salidas, como el día en que fue agredida, no es personal del Gabinete de Seguridad federal, sino personal de ayudantía.

Aseguró siempre acepta las recomendaciones que le hace la Secretaría de Seguridad, la Marina, quienes, afirmó, sí le han llegado a recomendar más seguridad cuando viaja a determinados puntos del país.

Canjean más de 8 mil armas durante desarme

› Por Yulia Bonilla

A partir de la puesta en marcha del programa Sí al desarme, sí a la paz, se han canjeado ocho mil 547 armas de fuego en el país, dijo la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

Subrayó que las acciones prioritarias en el marco del Plan Nacional de Seguridad se realizan en las comunidades con los indicadores de violencia más elevados.

6,323 Jornadas de paz realizadas en todo el país

Del armamento intercambiado, detalló que del 1 de octubre de 2024, cuando inició este programa, a la fecha, se han canjeado ocho mil 547 armas de fuego, de las cuales: dos mil 466 son largas y cinco mil 31 cortas, además de mil 50 granadas, cartuchos y cargadores.

En un reporte sobre las acciones realizadas por parte de las distintas dependencias, destacó en conferencia de prensa la entrega de viviendas y el proceso de regulación a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) en el estado de Guanajuato. También destacó las becas para dos mil 65 jóvenes en distintos municipios como Ecatepec, Estado de México.

“Muy fundamental el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias en el Estado de México, Tabasco, Baja California: Mediante visitas casa por casa ha atendido dos mil 65 solicitudes de becas para jóvenes de secundaria, preparatoria; y se han brindado siete mil 243 atenciones médicas en las Ferias de Paz; y se cuenta con mil 789 solicitudes de jóvenes de 12 a 29 años que accedieron a incorporarse a sus estudios”, dijo.

De noviembre a la fecha, se han llevado a cabo seis mil 323 jornadas de paz en distintos puntos prioritarios del país.

En cuanto al Tianguis del Bienestar, se han beneficiado a 22 municipios de Oaxaca y Guerrero, en donde se han entregado apoyos derivados de aseguramientos realizados a la delincuencia organizada.

Reportan baja de 58% en delitos de alto impacto

Fernanda Rangel

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que los delitos de alto impacto, como homicidio o lesiones dolosas, en la capital han disminuido 58 por ciento entre 2019 y 2025, y 13 por ciento respecto al año pasado.

Durante la presentación del informe mensual de seguridad, Brugada destacó que, de enero a octubre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de cuatro (2019) a dos casos, lo que representa una reducción del 43 por ciento en comparación con 2019 y del 9 por ciento respecto a 2024.

EL DATO: EN LOS PRIMEROS 10 meses del año se registraron 56 delitos diarios de alto impac to, frente a los 135 del 2019, de acuerdo con los reportes presentados por el Gobierno.

En el caso de los feminicidios, señaló que han disminuido 32 por ciento frente a 2024, mientras que las judicializaciones sobre los perpetradores aumentaron 23.2 por ciento, ya que de los 40 casos registrados en lo que va de 2025, el 92 por ciento ya cuenta con personas detenidas.

Brugada también informó que las detenciones totales por distintos delitos se incrementaron 19.2 por ciento en el último año y que, en materia de extorsión, se han detenido 238 personas, lo que representa un aumento del 50 por ciento respecto a 2024.

Órdenes de aprehensión aumentaron 75 por ciento respecto a 2019 ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón)

Acerca del robo de vehículo, se reportó una reducción del 55 por ciento frente al 2019 y del 12 por ciento en comparación con el año pasado. En el 2019 se registraban en promedio 33 robos diarios sin violencia y 12 con violencia, mientras que este 2025 los promedios bajaron a 16 y 2, respectivamente.

Además, el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, resaltó que las llamadas al 911 disminuyeron 10.8 por ciento, y las improcedentes pasaron de 10 mil 313 en 2024 a 9 mil 285 en 2025.

32 Por ciento bajaron los feminicidios en el último año

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, precisó que desde el inicio de la administración de Brugada Molina, hasta el 31 de octubre, han sido detenidas 7 mil 262 personas por delitos de alto impacto, de los que 41 son objetivos prioritarios vinculados con la generación de violencia, como presuntos líderes del narcomenudeo en Iztapalapa y Tláhuac.

“En el mismo periodo también aseguramos más de 816 kilogramos, 66 mil 38 dosis y 25 bolsos a granel de marihuana…. Asimismo, se aseguraron 3 mil 919 vehículos”, indicó también Pablo Vázquez Camacho.

Al tomar la palabra, la fiscal general de Justicia capitalina Bertha Alcalde Luján destacó que la eficiencia ministerial alcanzó el 124 por ciento y que las órdenes de aprehensión aumentaron 75 por ciento respecto al 2019 y 23 por ciento frente al año pasado.

Cifras en promedio de ilícitos al día y en porcentaje

Cifras en promedio de ilícitos al día y en porcentaje ı Foto: Especial

Agregó que, de las 629 sentencias dictadas en octubre, 573 fueron condenatorias, 47 absolutorias y 9 mixtas.

Finalmente, la Jefa de Gobierno subrayó que la estrategia de seguridad se complementa con la atención a las causas mediante programas como Vida Plena, Corazón Contento, que desde marzo ha realizado más de 509 mil acciones con estudiantes, profesores y padres de familia, de las cuales 155 mil se llevaron a cabo sólo en octubre.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa: Informe de Seguridad. https://t.co/JYeJALWp1r — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 11, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT