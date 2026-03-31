Declaración Anual 2025: Fechas clave de 2026 para personas físicas en México

La Declaración Anual es una obligación fiscal de las personas físicas y morales en México, pues estas deben realizar el reporte correspondiente a sus ingresos, deducciones y gastos anuales.

La próxima Declaración Anual que debe realizarse es las que corresponde al año fiscal 2025, por lo que tanto las personas físicas y morales podrán calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esta Declaración Anual puede resultar en saldo a favor para los contribuyentes, pero también puede arrojar como resultado que deben pagar alguna cantidad luego de que se haga el cálculo del ISR del 2025.

El ervicio de Administración Tributaria (SAT) es el encargado de regular las declaraciones anuales de las y los contribuyentes, por lo que esta puede realizarse en línea por medio de un apartado en su página web oficial.

Portal del SAT para la Declaración Anual ı Foto: Captura de pantalla

Fechas clave para la Declaración Anual 2026

Este 2026 las personas morales; o sea las empresas, tuvieron disponible la Declaración Anual a partir del 1 de enero del 2026, mientras que la fecha límite es este martes 31 de marzo.

En cuanto a las personas físicas, la Declaración Anual debe realizarse a partir del miércoles 1 de abril, y se tiene como fecha límite el jueves 30 de abril para cumplir con esta obligación fiscal.

La presentación de la Declaración Anual 2025 es obligatoria para quienes obtuvieron ingresos por Sueldos y salarios en los supuestos establecidos; Servicios profesionales; Actividades empresariales; Arrendamiento; e Intereses o dividendos.

El SAT habilitó un Simulador de la Declaración Anual 2025 de personas, con la finalidad de que esta herramienta pueda ayudarles a facilitar el proceso, así como para verificar la información precargada.

Con este simulador se pueden revisar los ingresos, las deducciones autorizadas y personales, las retenciones y pagos provisionales, y las pérdidas de ejercicios anteriores.

Durante la Declaración Anual se pueden presentar las deducciones personales siempre y cuando se cuente con las facturas, y estos pagos hayn sido efectuados con medios electrónicos.

Los gastos que pueden ingresarse como deducciones personales en la Declaración Anual son los siguientes:

Aportacones complementarias para el retiro

Colegiaturas

Créditos hipotecarios

Depósitos en cuentas personales especiales para el ahorro

Donativos

Gastos funerarios

Gastos médicos hospitalarios

Primas por seguros de gastos médicos

Transporte escolar

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