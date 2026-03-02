SAT habilita simulador para Declaración Anual 2025

Para facilitar a los contribuyentes la adecuada entrega de la Declaración Anual 2025, la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) habilitó el Simulador de la Declaración Anual 2025 de Personas, un sitio web para el correcto cumplimiento de esta obligación fiscal.

Esta herramienta cuenta con nuevas actualizaciones y novedades, detalló el SAT en un comunicado, y estará habilitado durante el mes de marzo . Para acceder al sitio, es posible hacerlo con el siguiente enlace: https://anualpf.clouda.sat.gob.mx.

Entre las nuevas dinámicas dentro del Simulado de la Declaración Anual para este año, está la necesidad de completar cada apartado del formulario de la declaración para continuar con el siguiente; así como la muestra a detalle de los ingresos exentos desglosando cada percepción identificada en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

También se integran nuevas opciones para aplicar los estímulos previstos en el Plan México, enfocadas a contribuyentes que cuenten con Constancia de Autorización, entre otras funciones.

Al mismo tiempo, el SAT puso a disposición el visor de nóminas para personas trabajadoras para verificar que sus comprobantes sean adecuados; también el visor para empleadores, para consulta de pagos acumulados e individuales a trabajadores.

Los requisitos para hacer uso de esta herramienta son:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Contraseña o e.firma

En caso de dudas, el SAT puso a disposición:

OrientaSAT , plataforma de Inteligencia Artificial de atención a usuarios

MarcaSAT , al número telefónico 55 627 22 728, opción 0, subopción 2

Chat uno a uno en en chat.sat.gob.mx

Oficina Virtual

El Servicio de Administración Tributaria refirió que la Declaración Anual 2025 de personas debe presentarse a partir del 1 de abril hasta el 30 de ese mismo mes .

