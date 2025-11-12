Cae envío de remesas por redadas migrantes

Agentes del ICE detienen a un manifestante en Chicago, el 1 de noviembre.

La política antimigratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ocasionado una disminución en las remesas que se envían hacia México; además, provocó que se presentara una treintena de quejas por parte de connacionales que acusan violaciones a sus derechos.

Durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a que los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos reciban un trato como criminales por parte de las autoridades estadounidenses, que los detienen a través de redadas y que se han recrudecido en días recientes. Hasta ahora, se tienen registradas 30 denuncias presentadas por presuntas violaciones a derechos humanos.

El Dato: Sheinbaum pardo subrayó que su administración seguirá promoviendo la coordinación y el diálogo con EU, pero siempre desde una postura de respeto y soberanía.

Aunque no precisó cifras, la mandataria afirmó que este contexto ha ocasionado una baja en las remesas que los connacionales envían a México. Únicamente refirió que los niveles de las remesas se encuentran cercanos a lo que se registraba en 2022, luego de haberse dado un crecimiento en 2023 y 2024.

“Las remesas crecieron mucho en el 2022, 2023 y 2024. Entre otras cosas, porque nuestros paisanos apoyaban al Gobierno de México, y estaban de acuerdo en seguir enviando a sus familias y seguir apoyando a México de esa manera. Ahora estamos como a nivel del 2022, en remesas, también para que se tome la dimensión. Y sí, entre otras razones, tiene que ver esta situación que están viviendo nuestros paisanos allá”, dijo.

Por ello, dijo, se han fortalecido los servicios por medio de Financiera para el Bienestar, para que los paisanos envíen dinero a sus familias. Además, reiteró que se insistirá en buscar un diálogo con Estados Unidos para coordinarse en esta materia, sin que esto se traduzca en subordinación.

La mandataria comentó que el Gobierno mantiene el plan para apoyar económicamente a los connacionales y asistirlos con abogados para que, quienes resulten víctimas, presenten una denuncia y lleven sus juicios en Estados Unidos.

Además, enfatizó que en caso de que alguno haya cometido algún ilícito, debe ser procesado conforme al proceso judicial en aquel país. Remarcó que la mayoría de los paisanos cuentan con documentación para acreditar su estancia legal allá y, quienes no, han sido personas con varios años aportando a la economía del país.

“Nosotros no estamos de acuerdo con el trato de las y los mexicanos como criminales. Si alguien cometió un delito, tiene que llevar su proceso en Estados Unidos. Pero las y los mexicanos fortalecen la economía de allá. Se estima que son 40 millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, de los cuales el 90 por ciento tiene papeles, o más, del último censo que se hizo. Y los otros llevan más de cinco o seis años en Estados Unidos”, señaló.

También insistió en que los actos discriminatorios vulneran los derechos humanos. “No estamos de acuerdo con la discriminación y el trato que viola los derechos humanos, o que presuntamente viola los derechos humanos; tienen que ser reconocidos por su trabajo, por lo que han dado, por México, por supuesto, pero también por los Estados Unidos”, declaró.

ONG alerta por tráfico de menores hacia EU

› Por Claudia Arellano

Manuel Valenzuela, un residente permanente legal en El Paso, Texas, se declaró culpable de participar en una red de tráfico de menores desde México hacia Estados Unidos.

La red drogaba a los menores y les presentaba documentos falsos para hacerlos pasar como sus hijos; ante ello, una coalición migrante en Texas hizo un llamado urgente a detener estos crímenes.

Francisco Carmona Smith, de la Red Cristiana Salvadores por la Paz, explicó a La Razón que Valenzuela recogía a los menores tras su ingreso al país y hacía el pago a los conductores que los transportaban.

El activista y religioso señaló que los conductores y sus cómplices presentaban documentos estadounidenses falsos y aseguraban falsamente que pertenecían a los menores. “Ahora, Valenzuela enfrenta cargos de conspiración para transportar extranjeros y complicidad en el tráfico de extranjeros con fines de lucro, que le podría acarrear una pena mínima obligatoria de 11 años de prisión”.

2 mil niños no acompañados estaban bajo custodia de EU en julio

El religioso consideró que es urgente crear políticas que pongan en resguardo a menores que viajan desde Centroamérica a EU, pasando por México, para evitar que sean presas de estos depredadores.

La fiscal general de EU, Pamela Bondi, condenó el tráfico de personas y aseguró que el Departamento de Justicia investiga y procesa estos casos con mayor rigor. El fiscal federal Justin Simmons denunció que a los cárteles y las organizaciones de tráfico de personas no les importa el bienestar de las personas que introducen , sólo les importa enriquecerse.

En un comunicado publicado el pasado 10 de noviembre, la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Texas reveló que los implicados en la red drogaban a menores no acompañados de entre cinco y 13 años, y los introducían ilegalmente a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, México.

La Fiscalía también reveló que los conductores y sus cómplices presentaban a los agentes de inmigración documentos estadounidenses falsos, y luego aseguraban falsamente que pertenecían a los menores y que ellos eran sus padres.

Valenzuela, de 35 años, fue detenido el 30 de agosto junto a otras tres personas identificadas como Susana Guadian, Daniel Guadian y Dianne Guadian, esta última ciudadana estadounidense.

El activista señaló que sus actividades están estrechamente relacionadas con grupos del crimen organizado y, especialmente, ejecutan tareas de enganchadores, monitores y transportistas, pero también de cuidadores de migrantes secuestrados.