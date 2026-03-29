Iglesia Católica condena veto de Israel a misa de Domingo de Ramos en Jerusalén; expresa ‘profundo dolor’

CEM condena interrupción israelí a misa; en foto, un aspecto del cardenal Pierbattista Pizzaballa y, al fondo, catedral en México.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su “profundo dolor” por la prohibición de la policía israelí al cardenal Pío Batista Pizaballa y al custodio de Tierra Santa para celebrar la misa de Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.

En un mensaje, calificó este hecho como un “grave precedente” que, advirtió, “hiere la libertad religiosa y la sensibilidad de millones de fieles en el mundo” al inicio de la Semana Santa.

Vista del Domo de la Roca en el complejo de Al-Aqsa (Monte del Templo para judíos), en Jerusalén, bajo restricciones a grandes reuniones. ı Foto: Reuters

Los obispos Ramón Castro Castro, de Cuernavaca, y Héctor Pérez Villarreal, secretario general del episcopado, suscribieron un pronunciamiento en el que se unen al Patriarcado Latino de Jerusalén, a la Custodia de Tierra Santa y al Papa León XIV en el llamado “urgente a detener la violencia, rechazar el uso de la religión como justificación del conflicto y reconocer en todo ser humano a un hermano”.

La CEM explicó que el incidente ocurrió la mañana del domingo, cuando agentes de la policía israelí impidieron el paso del cardenal Pizaballa, patriarca latino de Jerusalén y jefe de la Iglesia Católica en Tierra Santa, y del reverendo padre Francesco Ielpo, guardián oficial del Santo Sepulcro, cuando ambos se dirigían, “de manera privada y sin ningún carácter procesional”, a celebrar la eucaristía. Ambos fueron obligados a regresar.

Por primera vez en siglos, los responsables de la iglesia no pudieron oficiar la misa del Domingo de Ramos en ese recinto Conferencia del Episcopado Mexicano



Una persona camina cerca del Santo Sepulcro, que permanece cerrado tras la cancelación de la procesión del Domingo de Ramos por restricciones y el conflicto. ı Foto: Reuters

El Patriarcado Latino y la Custodia calificaron la medida como “manifiestamente desproporcionada”, al señalar que desde el inicio de la guerra ambas instancias “han cumplido con todas las restricciones impuestas”: se cancelaron reuniones públicas, se prohibió la asistencia presencial de fieles y se organizaron transmisiones de las celebraciones para cientos de millones de personas en el mundo.

Esta decisión precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones impropias, representa un alejamiento extremo de los principios básicos de razonabilidad, libertad de culto y respeto al estatus quo Patriarcado Latino, en un comunicado



Desde México, el episcopado convocó a renovar “el compromiso por una cultura del Encuentro” y recordó las palabras del Papa: “la violencia solo engendra más violencia y el camino de la paz pasa por la misericordia, el respeto y el reconocimiento del otro”.

Clérigos participan en una oración en la Iglesia de Todas las Naciones, dirigida por el cardenal Pierbattista Pizzaballa por el Domingo de Ramos, tras cancelarse la procesión tradicional por restricciones y el conflicto. ı Foto: Reuters

Los obispos elevaron una oración “por todos los pueblos afectados, especialmente en estos días santos, para que el Señor conceda el don de la paz y fortalezca la esperanza en medio del dolor”.

En tanto, en la misa de Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana, el cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, llamó a los fieles católicos a asumir la adversidad con perseverancia y valentía durante la homilía del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor.

En su mensaje, el purpurado se apoyó en las lecturas del profeta Isaías y del apóstol San Pablo para hablar de cómo enfrentar las dificultades, los conflictos y las injusticias en la vida diaria, y presentó a Jesús como el modelo a seguir ante cualquier circunstancia adversa.

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