CNTE alista ‘madruguete’ para protestar durante mañanera y plantón en San Lázaro

Maestros disidentes de la CNTE, ayer, durante la marcha hacia el Zócalo de la CDMX.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alistan llegar en las primeras horas de este jueves hasta el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México en su intento por protestar en Palacio Nacional, para luego instalar un plantón en la Cámara de Diputados.

En el marco del paro de 48 horas que acordaron, la convocatoria que se les ha hecho llegar a los docentes indica que la llegada deberá de ser a las 4:00 horas en la Catedral, para que a las 5:00 horas comiencen el mitin alrededor del Palacio, el cual desde ayer martes ya se encuentra totalmente envallado.

Hacia las 9:00 horas, la CNTE marchará rumbo a la Cámara de Diputados para también expresar sus demandas, donde instalarán un plantón y para lo cual se les ha pedido llevar casa de campaña.

Para el viernes 14 de noviembre, planean tomar la caseta de salida a Cuernavaca para liberar el paso y se mantendrá el plantón en San Lázaro.

La protesta busca presionar a que la Federación cumpla en los términos las demandas que han tenido desde el mega paro que iniciaron a mitad de este año y que duró más de un mes, para pedir la abrogación de la reforma educativa, una restitución del sistema de pensiones, entre otros puntos.

MSL