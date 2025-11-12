‘¿Qué necesidad de venir a Palacio? Hay diálogo’, cuestiona y afirma Sheinbaum a CNTE

Maestros disidentes de la CNTE durante la marcha hacia el Zócalo de la CDMX.

Ante la movilización que retomará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó los motivos, al asegurar que se ha mantenido el diálogo con el sector magisterial.

Para este jueves, los maestros disidentes planean tomar Palacio Nacional y marchar hacia la Cámara de Diputados para insistir en que la Federación responda a sus exigencias en los términos que han planteado, ya que además aseguran ya no haber sostenido encuentro alguno con las autoridades.

Durante la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Gobernación continúa con acercamientos, particularmente con la Sección XXII de Oaxaca.

“Entonces no vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional. No tiene que ver con que no haya diálogo, están abiertas las puertas, se va a Oaxaca, incluso a trabajar con ellos. No vemos por qué ahora resulta que dos días antes que se está llamando una manifestación, casualmente se van a manifestar”, declaró Claudia Sheinbaum este miércoles en Palacio Nacional.

Además, Claudia Sheinbaum recordó que con el paro que realizaron en mayo de este año consiguieron basificaciones y aumento salarial.

