Sin hallar, 2 barcos que partieron hacia Cuba

El buque de Apoyo Logístico Huasteco partió del puerto de Veracruz y llegó a La Habana el viernes 28 de marzo del 2026.

Dos pequeñas embarcaciones que partieron de México hacia Cuba, para entregar ayuda humanitaria, son buscadas luego de que la Secretaría de Marina (Semar) perdiera contacto con ellas, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al confirmar que ayer por la mañana llegó otro barco de la Semar a la isla, la mandataria comentó que también se trabaja para localizar a otros dos barcos de grupos civiles que viajaron para llevar ayuda a la población civil.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que mantendrá el apoyo a la isla con alimentos, pero sin incluir petróleo, tras un bloqueo impulsado por el presidente de EU.

Contó que la dependencia dio seguimiento a un buque internacional, el cual sí llegó con bien a Cuba; sin embargo, hay otros dos, en donde uno de ellos era tripulado por nueve personas, a los que se les daba seguimiento, pero después de unas horas se dejó de tener contacto con ellos.

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“Se sigue en búsqueda. Había un barco, hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional, y otros dos pequeños buques. Ese mismo barco les estaba dando seguimiento. Tuvo contacto con ellos y, después de algunas horas, ya no tuvo contacto y, a partir de ahí, inició un proceso de búsqueda”, relató.

En cuanto a la ayuda internacional que llegó, se trató de una embarcación que partió del puerto de Tuxpan que navegó por más de 80 horas en las aguas del Golfo hasta llegar hasta La Habana, en donde fueron recibidos por la alcaldesa Yanet Hernández.

La ayuda enviada consistió en alimentos no perecederos, así como artículos de higiene personal y hasta paneles que pudieran ayudar a contar con energía.

En otro punto, más de 96 toneladas de alimentos básicos llegaron este viernes a Cuba como parte del cuarto envío de ayuda humanitaria del Gobierno de México a dicha isla, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El cargamento incluyó principalmente frijol y arroz destinados a la población civil afectada por el bloqueo económico.

El Buque de Apoyo Logístico Huasteco partió del puerto de Veracruz y arribó a la isla en una operación coordinada por la Armada de México, en cumplimiento de la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Autoridades consulares detallaron que el traslado respondió a necesidades urgentes en comunidades afectadas.

Con este envío, el volumen total de asistencia mexicana alcanzó las tres mil 125 toneladas. En la estrategia participaron dependencias federales, los gobiernos de la Ciudad de México y Puebla, así como diversas organizaciones sociales que sumaron insumos y apoyo logístico.

La SRE enmarcó esta acción en su política de cooperación internacional y recordó que México ha intervenido en otras emergencias recientes, como las inundaciones de Texas o los incendios en California y Chile.

Autoridades consulares subrayaron que “el pueblo de México siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan”, al reiterar la continuidad de estas acciones ante desastres y crisis en la región.