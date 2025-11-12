Prometen más discusión a iniciativa y a Ley de Aguas

El coordinador Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, informó que la Cámara de Diputados buscará ampliar la discusión sobre revocación de mandato y la Ley General de Aguas.

El legislador señaló que la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), revisará de qué manera establece un mecanismo que permita mayor discusión y deliberación sobre la revocación de mandato estas semanas que faltan del año.

“Puede salir a final del año la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar o puede esperarse hasta el segundo periodo ordinario, que inicia el primero de febrero, pero no nos vamos a precipitar. Como ayer lo dije, vamos a esperar a que haya una discusión más amplia y a que la sociedad sepa de lo que se trata de la revocación de mandato”, dijo.

Reiteró que no hay una iniciativa de la Presidenta de la República en la materia y aclaró que no hay calendario, pues lo está fijando la Comisión de Puntos Constitucionales con autonomía y libertad.

Mil 567 millones de pesos costó la revocación de mandato de 2022

Respecto a la Ley General de Aguas, Monreal Ávila dijo que es otro tema que les ocupará estos días y que ya comentó con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento que amplíen la discusión, que escuchen a las personas y a las organizaciones.

Agregó que “es un tema delicado y tenemos que actuar con mucha sensibilidad, escuchar a los agricultores, ganaderos, mineros, industriales, porque el tema del agua tiene muchas aristas y tiene que ser muy cuidadosamente legislado. Es una gran responsabilidad crear una ley que regule el agua en el país”.

Para ello, habrá audiencias públicas en la Cámara de Diputados la semana que entra, tres o cuatro días, y “vamos a tratar de escuchar a todas las asociaciones civiles y organizaciones que tienen alguna relación con el agua en México. Vamos a escucharlos a todos, las industrias refresqueras, las embotelladoras de agua, todos se van a escuchar”, afirmó.

Ricardo Monreal dio a conocer que ayer se instaló el Comité de Ética, el mecanismo que vigila y sanciona cuestiones disciplinarias de las y los diputados y que no había sido definido tras un año de la presente Legislatura. Monreal explicó que, como Morena es mayoría, le corresponde presidirla y esta responsabilidad será del diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé.